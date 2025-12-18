HR-specialist med fokus på lönebildning
Sveriges Domstolar, HR-avdelningen / Administratörsjobb / Jönköping Visa alla administratörsjobb i Jönköping
2025-12-18
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Domstolar, HR-avdelningen i Jönköping
, Stockholm
eller i hela Sverige
Som medarbetare på Domstolsverket har du möjlighet att aktivt bidra till utvecklingen inom hela Sveriges Domstolar, som utgörs av ett 80-tal domstolar, myndigheter och nämnder med omkring 7 000 medarbetare. På Domstolsverket arbetar cirka 400 medarbetare med att utveckla och stödja Sveriges Domstolar och huvudkontoret finns centralt i Jönköping, med lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Vår verksamhet genomsyras av ett tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap. Vi arbetar för en jämställd arbetsplats och erbjuder intressanta arbetsuppgifter i en trivsam och modern miljö. Vi erbjuder också möjlighet till distansarbete.
Vill du ha ett intressant och meningsfullt arbete och samtidigt vara en del i vårt rättssamhälle? Då ska du söka jobb som HR-specialist hos oss. Här får du möjlighet att växa och vara med och forma framtidens HR!
Om jobbet
HR inom Sveriges Domstolar står inför stora och spännande utmaningar som att driva vår egen AI utveckling och skapa förutsättningar för AI, kompetensförsörjning av domare, framtidens ledarskap och förberedelse för en mer oberoende myndighet 2027. På HR-avdelningen finns fem enheter som nu stärker vårt tvärfunktionella arbete med fokus på resultat.
Din främsta roll hos oss är att vara del av teamet som arbetar med lönebildning. Vi förhandlar avtal för Sveriges Domstolar och utvecklar och stödjer domstolarna i lönerevisionsarbetet, ger råd i lönesättningar och lönekartläggningar samt genomför utbildningar. Du kommer även, i dialog med domstolscheferna, fastställa lön för våra ordinarie domare och hyresråd som utnämns av regeringen.
Arbetet innebär även att föra dialog med våra fackliga parter, att ge konsultativt stöd i arbetstidsfrågor eller beredskap samt att arbeta med uppföljning och statistik.
Du kan också komma att ingå i agila team för att utveckla såväl operativa som strategiska utvecklingsfrågor.
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen tror vi du är är drivande, ansvarsfull, engagerad och relationsinriktad samt har ett intresse för frågor inriktade mot lönebildning.
Du gillar att jobba i team och är en person som kontinuerligt omvärldsspanar och håller dig uppdaterad inom ditt fokusområde.
För att uppnå mål, hantera svårigheter eller lösa problem vågar du prova nya arbetssätt. Du kommer tillsammans med oss bygga upp arbetssätt där vi tar tillvara möjligheterna med att använda AI-tjänster. Utvecklingen går i snabbt tempo och där vill vi att du ska vara med!
Det är meriterande om du har erfarenhet av HR-arbete inom lönebildning, facklig samverkan och avtalstecknande eller annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig och värdefull för arbetet. Även erfarenhet från offentlig sektor kan vara värdefullt.
Utöver det behöver du ha en akademisk examen inom HR eller annan relevant utbildning som vi bedömer likvärdig och ha lätt att uttrycka dig väl i svenska språket i tal och skrift.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vilka är vi?
Domstolsverket består av cirka 400 kunniga och engagerade medarbetare som tillsammans driver utveckling och ger löpande stöd och service till Sveriges cirka 80 domstolar. Genom vårt arbete stöttar vi den demokratiska grunden, och det vi gör är viktigt - för din och allas rättssäkerhet!
Vi är idag tre HR-specialister som arbetar med dessa frågor. En ska sluta och det är där du kommer in!
HR-avdelningen bedriver mycket utvecklingsarbete där vi arbetar strategiskt för att kunna möta framtidens behov. Vi hoppas du vill vara med och utveckla vårt viktiga arbete med lönebildning i en föränderlig värld.
Vill du veta mer om Sveriges Domstolar och Domstolsverket? På sidan "Att jobba i Sveriges Domstolar (https://www.domstol.se/jobba-hos-oss/)"
kan du läsa och se filmer om hur det är att arbeta hos oss.
Övrigt
Vi söker en HR-specialist för tillsvidareanställning med placeringsort är Jönköping. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi erbjuder möjlighet till distansarbete upp till två dagar i veckan. Inom Sveriges Domstolar har vi individuell lönesättning.
Några av våra befattningar kräver säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas. Detta innebär att säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) i förekommande fall kommer att genomföras. Om det är aktuellt för den anställning du sökt så kommer du att få mer information kring det i ett senare skede.
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter. Tester kan komma att tillämpas som en del i rekryteringsprocessen.
Sista ansökningsdag är 12 januari 2026, men sök redan idag om du är intresserad!
Om du har frågor får du gärna kontakta HR-specialist Andreas Roos eller enhetschef Caroline Hindmarsh. Vi kommer delvis att vara lediga under jul och nyår men finns tillgänglig före och efter helgerna.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025-1627". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, HR-avdelningen Kontakt
TF enhetschef Förhandlingsenheten
Caroline Hindmarsh caroline.hindmarsh@dom.se 072-2103017 Jobbnummer
9653934