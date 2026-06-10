HR-specialist Lönebildning
Göteborgs kommun / Personaltjänstemannajobb / Göteborg Visa alla personaltjänstemannajobb i Göteborg
2026-06-10
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
På vår HR avdelning arbetar idag engagerade medarbetare med specialistkompetenser inom olika
områden. Med en hög kompetens inom HR och en förståelse för hur vi tillsammans bidrar till
förvaltningens verksamhetsutveckling och engagerade medarbetare integrerar vi våra
specialistkompetenser till en väl fungerande helhet. Vi erbjuder ett konsultativt stöd till förvaltningens samtliga chefer i både operativa och taktiska frågor inom områden som arbetsmiljö, arbetsrätt, lönebildning, medarbetarskap, ledarskap och strategisk kompetensförsörjning. För oss är det viktigt att ligga i framkant, därför driver vi ett aktivt utvecklingsarbete som bidrar till verksamhetsutveckling, stolta medarbetare och nöjda hyresgäster.
Nu behöver vi bli fler och söker därför en ny kollega som tillsammans med oss vill driva HR-arbetet inom vår förvaltning. Du kommer att arbeta i en bred roll med övergripande arbetsuppgifter inom HR-området. Rollen innebär att vara ett konsultativt, strategiskt och operativt HR-stöd till chefer inom områden som arbetsmiljö, rehabilitering, samverkan och arbetsrätt. Du kommer även att ge chefsstöd till en avdelning och vara en del av dess ledningsgrupp.
Som en del av tjänsten bidrar du med expertstöd inom lönebildning och kommer, i nära samarbete med processansvarig, att fungera som en av förvaltningens specialister inom området.
Du arbetar också med att säkerställa implementering av arbetssätt och uppdateringar inom förvaltningen samt fungerar som stöd till kollegorna inom HR-funktionen i ditt specialistområde. Därtill är du ett stöd till förvaltningens chefer i olika förändringsprocesser. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleexamen med inriktning mot HR eller annan akademisk utbildning som bedöms relevant. För denna tjänst behöver du ha bred, gedigen och generell erfarenhet av arbete i operativt samt strategiskt HR arbete, gärna i en större organisation.
Gedigen erfarenhet och god kunskap inom lönebildning, lönekartläggning samt analys av lönestrukturer och lönestatistik. Rollen kräver även erfarenhet av att stödja och vägleda chefer i lönesättande dialoger och processer. God förståelse för arbetsrätt, kollektivavtal och samverkansprocesser.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i kommunal förvaltning eller regionen.
För att du skall lyckas bäst i denna roll söker vi dig som är självgående och van att självständigt driva ditt eget arbete. Du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning. Det faller sig naturligt för dig att aktivt söka efter andras synpunkter och perspektiv, därtill är du mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke. Som person ser du möjligheter till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs. Genom omvärldsbevakning håller du dig uppdaterad och du reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i verksamheten.Övrig information
Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vi arbetar i trevliga lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Stadsfastigheter arbetar för ett hållbart arbetsliv där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ett rikt liv också utanför arbetet. Vi erbjuder dig ett utvecklings- och innovationsklimat som ger dig goda möjligheter till karriärutveckling. Inom förvaltningen tillämpar vi ett tillitsbaserat ledarskap som grundar sig i den inkluderande arbetsplatsen.
Vi strävar efter att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män och en spridning när det gäller ålder på vår förvaltning. Vi vill att vår arbetsplats ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Som anställd inom Göteborgs Stad omfattas du av allmän tjänsteplikt, utifrån lagen om totalförsvarsplikt.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
Stadsfastighetsförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla lokaler och utemiljöer för Göteborgs Stads verksamheter. Varje dag är hundratusentals göteborgare verksamma i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra lokaler som vi sköter om.
Gemensamt med stadsmiljöförvaltingen, exploateringsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har vi ett samordnat ansvar för stadsutvecklingen i Göteborgs stad. Detta innebär en delad ansvarsfördelning och roller utifrån skeden: planering; genomförande och förvaltning med mål att bidra till en sammanhållen, effektiv och transparent stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv i staden.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Stadsfastighetsförvaltningen Kontakt
Anna Brännström Glansberg (SACO) 031-3650649 Jobbnummer
9956534