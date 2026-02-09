HR-specialist kompetensutveckling till SiS
2026-02-09
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 400 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 5000 medarbetare. Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Vill du driva kompetensutveckling som förändrar?
Sektionen för kompetensutveckling har nationellt ansvar för SiS interna kompetensutveckling. Sektionen leds av sektionschef och består av fyra enheter med bestående av ett 60-tal medarbetare med olika kompetenser.
I rollen som HR-specialist med fokus på kompetensutveckling förväntas du kunna ta ansvar för att driva komplexa utvecklings- och förvaltningsuppdrag med höga resultatkrav. Du kommer att verka i ett sammanhang med många olika sakfrågor och kontaktytor både inom och utanför sektionen. Du kommer leda eller delta i uppdrag som rör sig i gränssnittet mellan kompetensutveckling och verksamhetsutveckling. Du förväntas bidra till effektiv kompetensutveckling som möter verksamhetens förutsättningar och behov. Du har fokus på ditt uppdrag och bistår i andra på sektionen förekommande arbetsuppgifter vid behov.
Du arbetar på Enheten för kompetensutveckling som ansvarar att genomföra behovsanalyser, producera online-utbildningar, formge kompetensutvecklingsinsatser som kombinerar olika lärandeformer, bistå i att organisera myndighetens lärplattform samt kvalitetssäkring och uppföljning av kompetensutvecklingsinsatser. Inom enheten arbetar HR-specialister inom utveckling och digital produktion.
Vi befinner oss i en expansiv utvecklingsfas som innebär både en organisatorisk utveckling och ett växande uppdrag. I rollen kommer du arbeta i en föränderlig miljö där arbetssätt, innehåll och prioriteringar kan förändras i takt med verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har;
• relevant akademisk examen inom exempelvis statsvetenskap, pedagogik, psykologi, juridik eller liknande
• aktuell erfarenhet av att leda komplexa uppdrag som integrerar olika sakområden
• aktuell erfarenhet från arbete med kompetensutveckling i en större verksamhet eller offentlig sektor
• erfarenhet från arbete med blandade lärandeformer
• mycket god förmåga i tal och skrift på svenska
Meriterande med;
• Erfarenhet av operativt arbete i SiS kärnverksamhet eller annan liknande erfarenhet
• Erfarenhet av olika systemstöd, t.ex. LMS och författarverktyg
• Erfarenhet av digitalisering av kompetensutveckling
För att trivas i denna tjänst uppskattar du ett omväxlande arbete med högt tempo. Du arbetar strukturerat och resultatorienterat även när du står inför målkonflikter och utmaningar. Vidare har du en stark analytisk förmåga som du omsätter i enkla och effektiva lösningar på komplexa frågor. Du är prestigelös, flexibel och samarbetar gärna med andra när och där det behövs. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placering på huvudkontoret i Solna. Resor till våra SiS-hem ingår i tjänsten.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 1/3 2026
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 1/3 2026
Arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
I samband med din ansökan får du svara på ett antal urvalsfrågor kopplat till kravprofilen för rollen. Blir du kallad på intervju behöver du ha med dig intyg som styrker din utbildning.
