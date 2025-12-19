HR-specialist inom rekrytering och bakgrundskontroll
2025-12-19
Om jobbet
HR-avdelningen är fördelad på två verksamheter, dels säkerhetsenheten vilken leds av säkerhetschefen och HR som är direkt underställd avdelningschefen med leds av en samordnare.
Vi har nu en ledig roll i vårt HR-team om 11 medarbetare där vi värnar om professionalism och kollegialt stöd. Här arbetar du med kollegor som har stor omsorg om såväl förvaltningen, stadsområdet som varandra. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där din insats direkt bidrar till demokratin och samhällsnyttan.
Rollen är ett specialistuppdrag med ansvar för stöd i rekrytering och personbedömning. I takt med att omvärldsläget förändras ställs högre krav på säkerhet och kvalitet i offentlig sektor. Du ansvarar tillsammans med kollega för att leda och kvalitetssäkra rekryteringsprocesser i vår förvaltning och ansvara för hantering av rekryteringssystemet. Du opererar aktivt i att vägleda och stötta chefer vid rekryteringsförfaranden. Rollen kräver hög integritet då du bistår förvaltningens chefer i att agera "grindvakt" för vilka som ges tillträde till våra verksamheter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Processledning, driva rekrytering från kravprofil till anställningsbeslut med fokus på struktur och likabehandling.
• Personbedömning, stötta rekryterande chef med att genomföra djupintervjuer och tester för att bedöma lämplighet
• Bakgrundskontroller, tillsammans med kollega ansvara för kontroller och riskbedömningar i samband med anställningsförfarandet för att motverka infiltration och andra oegentligheter
• Konsultativt stöd, utbilda och vägleda chefer i kompetensbaserad intervjuteknik och bias-medvetenhet
Som erfaren HR-specialist hos oss arbetar du också konsultativt och vägledande gentemot förvaltningens chefer och medarbetare i olika HR frågor och du kommer riktas som särskilt stöd till en av våra myndighetsutövande avdelningar.Publiceringsdatum2025-12-19Kvalifikationer
Du som söker tjänsten behöver ha:
• Högskoleexamen inom personalvetenskap, beteendevetenskap eller liknande som arbetsgivaren bedömer lämpligt
• Flerårig erfarenhet av självständigt HR- och rekryteringsarbete, med fördel inom verksamheter med säkerhetskrav.
• Mycket goda kunskaper i diskrimineringslagstiftning och urvalsmetodik
Det är meriterande om har:
• Erfarenhet av arbete med bakgrundskontroller samt analys av resultat vid tester inför rekrytering
• Om du tidigare har arbetat i offentlig verksamhet
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Det är för rollen viktigt att du är strukturerad och har förmåga att planera ditt arbete självständigt. Du kombinerar ett humanistiskt intresse med ett professionellt förhållningssätt. Ditt diplomatiska och lyhörda förhållningssätt är tydligt när du stöttar chefer och kollegor, samtidigt som du har integritet att ifrågasätta och avråda när du ser att förvaltningen kan utsättas för skada.
Välkommen med din ansökan! Övrig information
Då tjänsten innebär insyn i samhällsviktig verksamhet arbetar vi aktivt för att motverka välfärdsbrottslighet och infiltration. Slutkandidater kan komma att genomgå en bakgrundskontroll. Utdrag ur belastningsregistret kan komma att begäras.
Anställningen kan komma att inledas med provanställning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta?Om företaget
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för! Ersättning
Månadsavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
