HR-specialist inom rekrytering
Västerås kommun / Personaltjänstemannajobb / Västerås Visa alla personaltjänstemannajobb i Västerås
2026-07-24
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Nu kan du vara med och bidra till Västerås stads kompetensförsörjning! Här har du förmånen att rekrytera de skickligaste lärarna, de bästa ledarna och de vassaste projektledarna till stadens olika förvaltningar. Vi tar vara på din värdefulla kompetens och erbjuder dig en trygg anställning med goda möjligheter att utvecklas i din roll. Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Du blir en del av en professionell enhet där vi tillsammans arbetar för att hitta rätt medarbetare till stadens verksamheter, allt ifrån engagerade pedagoger och skickliga chefer till tekniska specialister och samhällsbyggare. Vi letar efter dig som har erfarenhet av rekrytering och som vill utvecklas vidare tillsammans med kollegor som gör samma sak som du och som brinner för att matcha kompetens och personlighet till roll och verksamhet.
Vi arbetar enligt en kompetensbaserad och fördomsfri rekryteringsmetod, där du bidrar och stöttar cheferna i alla delar av rekryteringsprocessen. Dina uppdrag varierar mellan olika roller till stadens alla förvaltningar. Du fungerar som ett konsultativt stöd till våra kunder och ser till att rekryteringarna håller hög kvalitet, sker i tid och är en positiv upplevelse för både chefer och kandidater. Du blir en del av ett kunnigt och engagerat team som samarbetar tätt, delar erfarenheter och hjälper varandra på ett öppenhjärtigt och prestigelöst sätt.
Din kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet av rekrytering och trivs i en konsultativ roll med många kontaktytor. Du har god struktur, kan hålla ihop flera processer samtidigt och skapar goda relationer med både kunder och kandidater. För att lyckas i rollen är du självgående, lösningsorienterad och har ett genuint intresse för människor. Du är flexibel när det behövs, men även trygg och ödmjuk inför det du ställs inför.
Du har en eftergymnasial utbildning inom relevant område, exempelvis HR eller beteendevetenskap, samt yrkeserfarenhet av att arbeta i en serviceinriktad verksamhet. Det är ett plus om du är certifierad i verktyg för personlighets- eller färdighetstester.
Vi erbjuder
På Rekryterings- och arbetsgivarvarumärkesenheten jobbar HR-specialister, HR-utvecklare och assistenter som varje dag arbetar för att möta hela stadens rekryteringsbehov, i nutid och framtid. Hos oss präglas vardagen av värme, kunskap och prestigelöshet. Vi gillar utveckling och arbetar just nu med flera spännande projekt och fokuserar ständigt på att förbättra våra processer och tjänster. Du jobbar från våra fina lokaler i Västerås Stadshus med möjlighet att arbeta på distans en viss del av tiden. Tillsammans levererar vi hög kvalitet och skapar alltid bästa möjliga möte för kunder, kandidater och kollegor.
Här blir du en del av något större. Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Du är varmt välkommen att kontakta någon av oss om du har frågor om tjänsten. Vi finns tillgänglig enligt följande:
Therese Klingmalm, ansvarig rekryterare: från 5 augusti och framåt
Elin Lundstedt, enhetschef: från 10 augusti och framåt
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
Bifoga gärna ditt utbildningsintyg när du ansöker.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00401". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås stad, Stadsledningskontoret 2 Kontakt
HR-specialist inom rekrytering
Therese Klingmalm therese.klingmalm@vasteras.se +4621392222 Jobbnummer
10011198