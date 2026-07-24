HR-specialist inom rekrytering
Riksrevisionen, HR-enheten / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-07-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Riksrevisionen, HR-enheten i Stockholm
Riksrevisionen tar fram fakta om hur statens verksamhet fungerar. Vi granskar vad statens pengar går till, hur effektivt myndigheterna arbetar och om politiska beslut leder till det de var menade till. Det är kunskap som kan användas för att förbättra regeringens och myndigheternas arbete och spara skattepengar. När det finns brister ger vi rekommendationer till regeringen och myndigheterna för att förbättra verksamheten. Vår oberoende ställning och den insyn vi bidrar med är viktig för ett väl fungerande demokratiskt land. Vårt mål är att våra granskningar ska göra skillnad för människor både nu och i framtiden.
Vi företräder också Sverige i internationella revisionssammanhang och har utvecklingssamarbete med revisionsmyndigheter i Afrika, sydöstra Europa och Asien.
Mer information hittar du på riksrevisionen.se
1 plats(er).
HR-specialist inom rekrytering
Vill du vara med och bidra till hur vi attraherar och rekryterar rätt kompetens idag och i framtiden? Som HR-specialist hos Riksrevisionen får du en central roll i vårt arbete med rekrytering och kompetensförsörjning. Vi ger dig förtroende och förutsättningar att påverka. Ansök idag och var med och utveckla Riksrevisionen som en attraktiv arbetsgivare.
Din utveckling möjliggör vår framtid
Under de senaste åren har vi utvecklat vårt arbete inom rekrytering med fokus på att stärka vår arbetsgivarprofil och skapa en rekryteringsprocess med hög kvalitet och en bra kandidatupplevelse. Nu söker vi dig, för ett längre vikariat, som vill vara med och fortsätta det arbetet.
Hos oss är du också med och påverkar din egen utveckling. Vår inriktning är att stärka varje medarbetares kompetens och vi uppmuntrar till initiativ och eget driv. Här finns utbildningar, internationella projekt och utrymme till verksamhetsutveckling som gör att du kan både växa och göra skillnad.
Vad innebär tjänsten?
Som HR-specialist ansvarar du för områdena attrahera, rekrytera och introducera. Rollen innebär en variation av både operativa och strategiska uppgifter. Du kommer i huvudsak att
ansvara för myndighetens rekryteringsprocess genom att stödja chefer i kompetensbaserad rekrytering samt förvalta och vidareutveckla användningen av våra rekryteringssystem
driva arbetet med myndighetens arbetsgivarprofilering tillsammans med kommunikationsavdelningen i syfte att attrahera rätt kompetens
samordna och planera myndighetens gemensamma introduktionsutbildningar
utforma och utveckla myndighetens pre- och onboardingprocess.
Vem är du?
Vi söker dig som har
en akademisk utbildning inom HR eller annan inriktning som vi bedömer är likvärdig
flerårig erfarenhet av att självständigt rekrytera med en kompetensbaserad intervjumetodik samt av att driva flera parallella rekryteringsuppdrag
erfarenhet av att hantera jobbannonser i sociala medier eller andra digitala kanaler
erfarenhet av att använda tester i rekrytering
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i testverktyget Assessio Bloom, rekryteringsverktyget Visma Recruit och det digitala referenstagningssystemet Refapp. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att utforma eller utveckla pre- och onboardingprocesser samt att driva rekryteringar inom statlig myndighet. Utöver dina erfarenheter och kunskaper lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som
är relationsskapande och aktivt bygger upp och underhåller goda relationer med chefer, kandidater samt interna och externa samarbetspartners
är självgående, leder ditt dagliga arbete och tar ansvar för att hålla tidsramar och uppnå uppsatta mål
är strukturerad, följer gemensamma arbetssätt och rutiner samt är tydlig i både din skriftliga och muntliga kommunikation
är flexibel och kan hantera förändrade förutsättningar samt växla mellan administrativa, operativa och strategiska uppgifter
har en helhetssyn och förstår samtidigt din del i helheten. Du tar initiativ till verksamhetsöverskridande samarbeten och bidrar till myndighetens utveckling inom ditt ansvarsområde.
Vårt erbjudande
Du får en tidsbegränsad visstidsanställning hos en arbetsgivare som erbjuder statens alla förmåner. Anställningen är ett vikariat till och med oktober 2027. Tjänsten är på heltid med tillträde 1 oktober 2026 eller enligt överenskommelse.
Vi har ett modernt aktivitetsbaserat kontor på Sankt Eriksgatan 117 i Stockholm som erbjuder goda möjligheter till såväl tyst arbete som samtal och möten med kollegor. För oss är det självklart att våra medarbetare har förutsättningar för balans mellan arbetsliv och privatliv. Därför har du förtroendearbetstid och viss frihet att anpassa din arbetstid så att både ditt arbete och din fritid fungerar för dig. Det finns också möjlighet att arbetapå distanshemifrån upptill 40 procent av din arbetstid.
Ansök senast 10 augusti
Skicka in din ansökan genom att svara på urvalsfrågorna och bifoga cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 10 augusti. Vi tillämpar arbetspsykologiska tester i rekryteringsprocessen som en del av vår helhetsbedömning. Läs mer om vår process på riksrevisionen.se/ansok.
Vill du veta mer? Besök riksrevisionen.se/jobba-hos-oss eller kontakta HR-chef eller våra fackliga representanter. Under sommarperioden kan det ta något längre tid att få återkoppling, men vi återkommer så snart vi kan.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/0565". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksrevisionen
(org.nr 202100-5422)
113 43 STOCKHOLM Arbetsplats
Riksrevisionen, HR-enheten Kontakt
Enhetschef
Linda Melander linda.melander@riksrevisionen.se Jobbnummer
10010557