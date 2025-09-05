HR-specialist inom kompetensutveckling i Göteborg
2025-09-05
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Försäkringskassans HR-avdelning är en central avdelning där samtliga HR-resurser och stöd finns samlade. Avdelningen är organisatoriskt indelad i de tre verksamhetsområdena arbetsgivarstöd, chef- och medarbetarutveckling och bemanning och rekrytering.
Inom området chef- och medarbetarutveckling finns verksamhetsområdet kompetensutveckling, som bland annat ansvarar för utveckling, produktion och förvaltning av centralt samordnad kompetensutveckling till myndighetens samtliga medarbetare och chefer.
Detta är ett arbete för dig som vill vara med att påverka framtidens kompetensutveckling och lärandet inom en stor myndighet.
Utbildning, utveckling och samarbete
Som HR specialist med inriktning kompetensutveckling är du ansvarig för att analysera och utveckla utbildningar efter verksamheternas behov. Vidare ingår att utveckla arbetssätt för att fortsatt integrera lärandet i myndigheten, därför är metodutveckling och annat som syftar till att säkerställa den pedagogiska kvalitén en viktig del i ditt arbete. Dina arbetsuppgifter består av ett övergripande strategiskt ansvar men också att operativt arbeta med nya och våra befintliga utbildningar och att du kan agera på eget initiativ och tar ansvar för kvalitét och resultat.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen inom pedagogik eller erfarenheteter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är väl insatt i teorier och metoder kring vuxnas lärande
• har erfarenhet av att leda utbildningsprojekt
• har erfarenhet av arbete i lärplattformar
• har kunskap om de digitala tillgänglighetskraven (WCAG)
• har erfarenhet av digitala utbildningsuppdrag inom vuxnas lärande
• har god kunskap i hur digital pedagogik kan utvecklas och användas
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har god kommunikativ förmåga
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god pedagogisk förmåga
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har förmåga att skapa kontakter och bygga förtroende såväl på distans som i möten.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av att ta fram och förvalta kompetensutvecklingsinsatser
• har erfarenhet av att ta fram pedagogiska upplägg för blandat lärande
• har erfarenhet av e-lärande och utbildningsproduktion i en myndighet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2025-09-05Övrig information
1 tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsorter: Stockholm eller Göteborg.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahososs Kontakt
Så ansöker du

Välkommen med din ansökan senast den 24 september 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Välkommen med din ansökan senast den 24 september 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna.

Ersättning

Individuell lönesättning
Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2025-09-24
Omfattning

Detta är ett heltidsjobb.
