HR-specialist inom bemanning och rekrytering i Malmö
Försäkringskassan / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2025-11-20
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Malmö
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
, Eslöv
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
HR-avdelningen på Försäkringskassan söker dig som är engagerad och har erfarenhet från att arbeta med rekrytering, kompetensförsörjning och chefsstöd för att tillsammans med kompetenta kollegor utveckla myndighetens HR-arbete. Försäkringskassans HR-avdelning är en central avdelning där myndighetens HR-resurser finns samlade. HR-arbetet bedrivs myndighetsövergripande och tillsammans med myndighetens samtliga avdelningar.
Verksamhetsområdet Bemanning och rekrytering har till uppdrag att ansvara för myndighetens strategiska kompetensförsörjning med fokus på att attrahera och rekrytera. Vi ansvarar för rekryteringsprocessen, olika sätt att bemanna och myndighetens arbetsgivarprofilering. I uppdraget ingår ett ansvar för myndighetens kompetensförsörjningsstrategi, avdelningarnas kompetensförsörjningsplaner samt hur Försäkringskassan långsiktigt och strategiskt ska arbeta med olika sätt att bemanna och rekrytera för att möta och tillgodose myndighetens behov av kompetens, idag och i framtiden.
Kompetensförsörjning, rekrytering och chefsstöd
Som HR-specialist tillhör du verksamhetsområdet HR Bemanning och rekrytering med placering inom Bemanning och rekrytering enhet 2 i Malmö. Du skapar ett mervärde för verksamheten genom att tillhandahålla ett kvalificerat stöd till myndighetens operativa chefer i rekryterings- och bemanningsarbete inom i hela Sverige. I rollen ansvarar du för att driva rekryteringsprocesserna från start till slut, du coachar och vägleder cheferna i enlighet med vår kompetensbaserade rekryteringsmodell. Som HR-specialist har du ett konsultativt förhållningssätt i arbetet med cheferna samt bidrar till att de följer de lagar och regler som finns kring rekrytering inom staten.
Utöver rekryteringsarbetet arbetar du med att stödja cheferna så att de kan bemanna sin verksamhet på ett effektivt sätt. Du arbetar även för att Försäkringskassan ska vara en attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning samt deltar aktivt i förändrings- och utvecklingsarbete inom bemanning och rekrytering. I detta arbete kan frågor kring arbetsgivarvarumärke, bemanningsstrategier, avgångssamtal samt arbete med personalomsättning och kompetensförsörjning bli aktuella. Arbetet är uppdelat i lika delar administration och operativt arbete. Som HR-specialist är du bärare av HR's styrdokument, processer och HR-verktyg, vilket innebär att du vid behov stödjer implementering av dessa delar. Rollen innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering.
Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har ett högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen inom personalområdet eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har mycket god erfarenhet av rekrytering och att självständigt driva flera rekryteringsprocesser parallellt
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har god kommunikativ förmåga
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har förmåga att skapa kontakter och bygga förtroende såväl på distans som i möten.
Det är meriterande om du
• har kunskap och erfarenhet av att arbeta med rekrytering inom staten
• har god erfarenhet av att arbeta konsultativt och serviceinriktat
• har erfarenhet av arbete i rekryteringssystemet Reachmee
• har god erfarenhet av att arbeta med och administrera arbetspsykologiska tester.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2025-11-20Övrig information
2 tjänster tillsvidare/visstidsanställning, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering och en anställning hos oss kan även innebära placering i säkerhetsklass. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Rebecka Forslund 010-114 23 90 (för frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen). HR-specialist Dajana Rojas, dajana.rojas@forsakringskassan.se
010-113 97 40 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Eva Taavo 010-112 63 76, Saco-S: Cecilia Silverson 010-115 26 18, Seko: Johanna Grundström 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 4 december 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Intervjuer kommer att ske vecka 51.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du rekryterande chefer som finns namngivna i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9613433