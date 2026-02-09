HR-specialist Digital produktion till SiS
2026-02-09
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 400 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 5000 medarbetare. Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Hjälp oss göra mer flexibel och tillgänglig kompetensutveckling!
Sektionen för kompetensutveckling har nationellt ansvar för SiS interna kompetensutveckling. Sektionen leds av sektionschef och består av fyra enheter med bestående av ett 60-tal medarbetare med olika kompetenser.
I rollen som HR-specialist med inriktning digital produktion söker vi dig som självständigt kan arbeta med att utveckla kompetensutvecklingsinsatser i samarbete med kollegor inom och utom sektionen. Du kommer att producera digitala insatser i olika författarverktyg, främst Storyline. Du kan även få uppdrag där det ingår att utveckla eller stötta i framtagande av andra lärandeformer, till exempel blandat lärande. Du bidrar till sektionens utvecklingsarbete t.ex. genom att designa uppföljning av kompetensutvecklingsinsatser. Du har fokus på ditt uppdrag och bistår i andra på sektionen förekommande arbetsuppgifter vid behov.
Du arbetar på Enheten för kompetensutveckling som ansvarar att genomföra behovsanalyser, producera online-utbildningar, formge kompetensutvecklingsinsatser som kombinerar olika lärandeformer, bistå i att organisera myndighetens lärplattform samt kvalitetssäkring och uppföljning av kompetensutvecklingsinsatser. Inom enheten arbetar HR-specialister inom utveckling och digital produktion.
Vi befinner oss i en expansiv utvecklingsfas som innebär både en organisatorisk utveckling och ett växande uppdrag. I rollen kommer du arbeta i en föränderlig miljö där arbetssätt, innehåll och prioriteringar kan förändras i takt med verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har;
• Eftergymnasial utbildning inom t.ex. digital utbildningsproduktion, pedagogik eller liknande, alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet
• Aktuell erfarenhet av självständigt arbete med hela kedjan av digital produktion
• erfarenhet av arbete i Storyline
• erfarenhet av operativt arbete med LMS
• mycket god förmåga i tal och skrift på svenska
Meriterande med;
• utbildning och/eller erfarenhet inom digital grafik, illustration och film
• erfarenhet av uppdragsledning
• erfarenhet av självständigt arbete med nyutveckling av kompetensutvecklingsinsatser, från behovsanalys till leverans
För att trivas och lyckas i denna tjänst behöver du vara samarbetsinriktad och relationsskapande, samtidigt som du kan arbeta självständigt, tar ansvar och driver ditt arbete framåt. Du arbetar strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Vidare har du en mycket god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt, och kan omsätta information till tydliga budskap. Du uttrycker en positiv attityd till ditt arbete och är resultatinriktad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placering på huvudkontoret i Solna.
Med staten som arbetsgivare ingår en rad förmåner, läs mer om dessa här.Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 1/3 2026.
I samband med din ansökan får du svara på ett antal urvalsfrågor kopplat till kravprofilen. Blir du kallad på intervju behöver du ha med dig intyg som styrker din utbildning.
Arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
