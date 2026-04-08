HR-specialist arbetsrätt
Jämställdhetsmyndigheten ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.
Myndigheten genomgår just nu en omorganisation och befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Till enheten för HR och administration söker vi nu en HR-specialist med fördjupad kunskap inom arbetsrätt.
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete och du blir en viktig del av ett mindre team som leds av en HR-chef. Med gott samarbete, drivkraft och prestigelöshet arbetar vi nära och stöttar varandra i våra arbetsuppgifter. Publiceringsdatum2026-04-08Dina arbetsuppgifter
Som HR-specialist ger du kvalificerat stöd till myndighetens chefer i deras roll som arbetsgivarföreträdare. Du samverkar brett inom organisationen och har ett särskilt ansvar för arbetsrättsliga frågor, där du vägleder och stödjer chefer i olika typer av ärenden. Du bidrar till att säkerställa en rättssäker och enhetlig tillämpning av statlig arbetsrätt och kollektivavtal inom myndigheten. Du medverkar i förhandlingar och samverkan inom ditt ansvarsområde och i arbetet med att utveckla styrdokument, riktlinjer, informationsmaterial, mallar och arbetssätt inom arbetsrättsområdet. Strategiska och principiella frågor hanteras i nära samverkan med HR-chef och myndighetsledningen.
Inom uppdraget kommer du även att genomföra utbildningsinsatser för chefer och medarbetare på enheten för HR och administration.
Du kommer också att arbeta med andra typer av frågor som förekommer på enheten, till exempel inom arbetsmiljö, rehabilitering, lönebildning och kompetensförsörjning . Administrativa uppgifter som upprättande av myndighetsbeslut, protokoll och diarieföring ingår i arbetet. Du bidrar brett där behov finns och arbetet sker i nära samarbete med HR-chef och kollegor på enheten.
Du växlar mellan dagligt, operativt arbete och utvecklingsarbete och säkerställer att rutiner och arbetssätt är aktuella och ändamålsenliga.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du uppfylla följande krav;
- Du har en akademisk examen om minst 180 hp inom juridik, personalvetenskap/HR eller annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Arbetsrätt om minst 15 hp ska ingå i din examen.
• Du har minst 5 års erfarenhet av kvalificerat arbete med arbetsrätt.
Du behöver därtill ha flerårig och aktuell erfarenhet av att ha arbetat med:
• HR-arbete och personalfrågor inom offentlig förvaltning
• Kvalificerad rådgivning och konsultativt stöd till chefer samt att självständigt utreda och hantera arbetsrättsliga frågeställningar och upprätta beslutsunderlag
• Villkor och kollektivavtalsfrågor samt särreglering inom staten
• Komplexa arbetsmiljöfrågor och individärenden. Arbetet har gett dig god kunskap om arbetsmiljölagstiftning, arbetsmiljörätt och rehabilitering
Vidare förutsätter tjänsten och arbetet att du kan uttrycka dig mycket väl på svenska i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har
• Erfarenhet av samverkan samt att planera och leda förhandlingar med fackliga organisationer
• Erfarenhet av att genomföra utbildningar inom HR-området
• Erfarenhet av implementering av digitala verktyg/system inom HR och digitalisering av HR-processer
Meriterande innebär att det är en fördel om du uppfyller följande krav, men de är inte obligatoriska, för att kunna vara aktuell för tjänsten.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet
Vi söker dig som har
• förmåga att både se helheten och förstå situationer ur olika perspektiv.
• god kommunikativ och pedagogisk förmåga och kan förklara och förankra budskap på ett tydligt och förtroendeskapande sätt.
• lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar och prioriteringar utan att ge avkall på kvalitet eller rättssäkerhet
• god förmåga att prioritera och hantera flera parallella uppgifter och kan snabbt omsätta planer och processer i handling.
• förmåga att göra väl avvägda bedömningar och arbetar på ett sätt som skapar tillit och legitimitet i organisationen.
Du är trygg i din kompetens, har god samarbetsförmåga och integritet i din yrkesroll. Med ett gott omdöme och hög personlig mognad står du stadigt även i komplexa eller utmanande situationer.
Anställningsinformation
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering på Jämställdhetsmyndighetens kontor i centrala Göteborg. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Resor i tjänsten kan förekomma. Myndigheten erbjuder flera förmåner som fokuserar på hälsa och ett hållbart arbetsliv för alla åldrar, till exempel viss möjlighet att arbeta på distans, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.
Praktisk information
Välkommen med din ansökan senast den 3 maj 2026.
Preliminära tider för intervjuer: 8, 11 och 12 maj.
Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem utan kontakta ansvarig på HR för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du nedan.
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Eva Spens HR-chef och enhetschef 031-392 90 92. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Emma Nilsson HR-generalist 031-12 28 44. Kontaktuppgifter till fackliga kontaktpersoner: Saco-S Joanna Domachowska 031-392 91 19 och ST Beatrice Löfström Bondestam 031-392 91 04.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-118635".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jämställdhetsmyndigheten
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/
Vikingsgatan 3 (visa karta
)
411 04 SVERIGE
HR-chef
Eva Spens eva.spens@jamstalldhetsmyndigheten.se
