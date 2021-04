HR-specialist, arbetsrätt - Vänersborgs Kommun - Administratörsjobb i Vänersborg

Vänersborgs Kommun / Administratörsjobb / Vänersborg2021-04-09Om arbetsplatsenÄlskar du arbetsrättsliga frågor som lönebildning, sitta i förhandling och jobba konsultativt med personalfrågor är det här jobbet för dig! I den här rollen får du en mix av operativt stöd och strategisk förändringsledning inom arbetsrätten.Här är vi ett gäng olika personligheter med bred kompetens inom HR som alla drivs av att skapa värde och göra det svåra enkelt! Vi ansvarar för våra respektive områden men får energi av att samarbeta, så vi jobbar gärna tillsammans där våra frågor går in i varandra. För oss är det självklart att vara bärare av alla personalkontorets frågor. Vår chef har stor tillit till vår prestation och vi känner att hon genuint bryr sig om oss både som kollegor och individer.2021-04-09Du har möjlighet att göra livet bättre för våra medarbetare genom att, tillsammans med oss andra, jobba för att hålla vår vision levande; Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet! Det gör du bland annat genom att lyssna in, bearbeta och analysera verksamheternas behov. I det operativa arbetet är du ett konsultativt stöd inom hela personalområdet till ca 20 chefer på två av kommunens mindre förvaltningar. Du tar initiativ och driver det utvecklingsarbete du identifierar på förvaltningarna.Som vår specialist inom arbetsrätt har du ett kommunövergripande ansvar i de strategiska frågorna inom ditt område. I det arbetet har du ett tätt samarbete framförallt med vår förhandlingschef. Tillsammans planerar, driver och utvecklar ni olika processer inom arbetsrättens olika områden och kommer dela upp frågorna utifrån hur era intresseområden, personligheter och kompetenser kompletterar varandra. Du kommer till exempel att jobba med lönebildningsprocessen och biträda förhandlingschefen.Tillsammans arbetar personalkontoret, bland annat, med att digitalisera olika HR-processer, att Vänersborgs kommun har en god service med hög effektivitet, ökad miljömedvetenhet, minskad sjukfrånvaro och att andelen som rekommenderar sin arbetsplats ska öka.Idag kan vi stolt berätta att hela 50% av våra medarbetare är aktiva ambassadörer! Samtidigt är ytterligare 35% positiva, om än passiva, ambassadörer. Det visar vår senaste personalenkät som genomfördes i slutet av förra året. Vi har en väldigt hög svarsfrekvens, vilket tyder på att våra medarbetare vill vara med och påverka. Det är vi otroligt stolta över!Nu har du möjlighet att vara med och bidra till ytterligare framgång där vi ger kommunens medarbetare förutsättningar att leverera med kvalité till dem vi är tillför!I den här rollen kommer du vara förhandlingschefens högra hand och ersättare, därför behöver du känna dig trygg i din arbetsrättsliga kompetens. För att kunna ta dig an rollen på ett bra sätt och med rätt förutsättningar har vi därför gjort bedömningen att du behöver en akademisk utbildning inom personalområdet eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. Vi vill också att du har minst ett års arbetslivserfarenhet av strategiskt arbete inom tjänstens områden.Det är meriterande om du studerat eller jobbat med konsultativt arbetssätt, förhandling, förändringsledning eller processledning.Du är strukturerad, kunnig i Office-paketet och van vid att lära dig och jobba i olika system. Då tjänsten är en mix av egna ansvarsområden och samarbete är du van vid att både jobba självständigt och att driva processer/projektleda samtidigt som tycker om att jobba tillsammans med andra. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.Förändringsledning kan många gånger vara trixigt och svårt, du behöver därför vara uthållig för att nå resultat och avsluta projekt. Du ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut, är lyhörd och har förmågan att anpassa din kommunikation och förmedla ditt budskap på ett sätt så att det passar mottagaren. Du har ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.I den här rekryteringen kan du få göra tester och arbetsprov som en del i urvalsprocessen.Viktiga datum att noteraAlla kandidater som uppfyller grundkraven kommer få genomföra ett arbetsprestationstest någon gång under vecka 18. Testet tar ca 15-20 minuter att göra och genomförs via en länk du får till din mejl.De kandidater som går vidare från testningen kommer att få lämna in två uppgifter under vecka 19. Mer information kommer via mejl till dem det berör i början av den veckan.Om du går vidare till intervju planeras de till 20-21 samt 24 maj.Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livetOlika är normen! Hos oss är mångfald positivt, alla är vi olika och det är en tillgång. Vi arbetar även aktivt med att skapa ett hållbart arbetsliv och därför har vi rökfri arbetstid på alla våra arbetsplatser.Kommunen nyttjar vår tids möjligheter att ge nya medarbetare en introduktion direkt vid start! Är du nyfiken på att prova introduktionen redan nu och få veta mer om hur vi arbetar i Vänersborgs kommun? Starta introduktionen genom att välja avsnitt och skriv in ditt namn för att få ett diplom efter genomförd introduktion. Ditt namn registreras ingenstans.Är du nyfiken på att veta mer om oss som arbetsgivare och vilka förmåner vi erbjuder - surfa in på vår sida jobba i kommunen.Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du här.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningEnligt avtalSista dag att ansöka är 2021-05-02Vänersborgs kommun5681318