HR-specialist
Östra Göinge kommun / Personaltjänstemannajobb / Östra Göinge Visa alla personaltjänstemannajobb i Östra Göinge
2026-07-21
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Östra Göinge kommun med drygt 13 800 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och här växer stolta göingar!
HR-avdelningen består av 7 medarbetare med olika roller så som HR-specialist, förhandlingsstrateg, enhetschef bemanning, digitaliseringsstrateg samt systemförvaltare och vi jobbar alla mot samtliga verksamhetsområden även om viss verksamhetsinriktning finns. Vi söker nu en HR-specialist .
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
I Östra Göinge tror vi på att människor och verksamheter utvecklas när de får rätt stöd. Hos oss handlar HR om styrning, stöd och service, där merparten är stöd. Vi finns inte till för att peka på regler från sidan av planen. Vi finns till för att hjälpa våra chefer att lyckas i sitt arbetsgivaruppdrag. Som HR-specialist blir du en viktig del i att skapa förutsättningar för detta varje dag.
De flesta som arbetat med HR vet att verkligheten sällan är så enkel som lagboken ibland får den att framstå. En chef kommer med ett problem. En medarbetare har en annan bild. Verksamheten behöver fungera idag, samtidigt som relationer och arbetsmiljö ska fungera imorgon. Någonstans där, mitt i allt detta, finns HR och vi söker en HR-specialist som trivs just där.
Du arbetar nära våra chefer och ledningsgrupp och vägleder i frågor som rör relationen mellan arbetsgivare och medarbetare. Du tolkar lagar och avtal, håller ihop arbetsrättsliga ärenden från start till mål och bidrar till att göra komplexa frågor begripliga i vardagen.
Du är med och skapar struktur genom att ta fram riktlinjer, rutiner och stödmaterial. Du bidrar till att utveckla vårt arbetssätt genom att omsätta det som står i lag och avtal till något som faktiskt fungerar i praktiken. I rollen ingår också samverkan och förhandlingar med våra fackliga parter samt att ta fram och hålla utbildningar för chefer.
Arbetet innehåller både sådant som är utvecklande, svårt och ibland lite mer vardagligt och just den bredden är en del av det som gör rollen kul. Du blir en del av ett HR-team med korta beslutsvägar, hög tillit och ett gemensamt ansvar för att stötta verksamheten på riktigt.
Vi lovar inte att det blir lätt men vi lovar att du kommer att få använda både din kunskap, ditt omdöme och din förmåga att påverka.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom området Human Resources, Personal och arbetsliv, Personalvetenskap eller motsvarande. Du har några års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete och är van att självständigt stödja chefer i arbetsgivarfrågor. Du har god kunskap inom arbetsrätt och erfarenhet av att hantera arbetsrättsliga ärenden, förhandlingar och samverkan.
Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift och kan förvandla paragrafer, avtalstexter och riktlinjer till något som faktiskt går att förstå och använda.
Vi tror att du:
• är analytisk och ser flera perspektiv samtidigt
• har modet att göra avvägningar, stå stadigt i din bedömning även när facit saknas
• är pedagogisk och tycker om att få andra att förstå
• bygger förtroende genom att vara tydlig, respektfull och lyhörd
• arbetar självständigt och tar ansvar för dina uppdrag, men ser också värdet av att samarbeta och bidra till en gemensam helhet
• uppskattar att arbeta tillsammans med andra, även när ni inte tycker lika från början.
Du behöver också vara bekväm med att många HR-frågor börjar med orden "Det beror på." Inte för att du är osäker utan för att verkligheten är komplex, människor är olika och ett gott HR-arbete kräver mer än standardsvar.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde 2027-01-11 eller enligt överenskommelse.
Varmt välkommen till Östra Göinge kommun- Skånes gröna hjärta!
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: https://www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/
I Östra Göinge kommun strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Östra Göinge kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Har du frågor om tjänsten nås kontaktperson v 30 eller förmiddagar v 32 per telefon. Övriga veckor besvaras frågor via mejl.
Intervjuer planeras till v 36:
31/8 - eftermiddag
1/9 - förmiddag
2/9 - eftermiddag
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333522". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östra Göinge Kommun
(org.nr 212000-0860)
Storgatan 4 (visa karta
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289 41 BROBY Arbetsplats
Östra Göinge kommun Kontakt
HR-chef
Ann-Charlotte Kvick ann-charlotte.kvick@ostragoinge.se +46447756604 Jobbnummer
10007880