HR-specialist
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) / Personaltjänstemannajobb / Umeå Visa alla personaltjänstemannajobb i Umeå
2026-07-17
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Personalavdelningen
Vill du arbeta i en kvalificerad och bred HR-roll där du får kombinera strategiskt utvecklingsarbete med operativt stöd och nära samarbete med verksamheten? Hos oss blir du en del av en engagerad HR-enhet där samarbete, kunskapsutbyte och gemensam utveckling står i centrum. Hos oss samarbetar HR-strateger, HR-specialister och HR-administratörer med varandra inom enheten, tillsammans med andra delar av verksamhetsstödet och i nära dialog med verksamheten för att skapa professionellt, samordnat och verksamhetsnära HR-stöd.
Nu söker vi en HR-specialist med bred erfarenhet som vill bidra till utvecklingen av våra HR-processer och vara ett kvalificerat stöd till chefer och verksamhet i komplexa personalrelaterade frågor.
Om jobbet
Som HR-specialist arbetar du både operativt och strategiskt med kvalificerat HR-stöd till fakultet, institutioner och avdelningar. Rollen är bred och omfattar arbete inom de flesta HR-processer, där du fungerar som ett tryggt och självständigt stöd till chefer i personal- och organisationsrelaterade frågor.
Arbetet innebär ett nära samarbete med kollegor inom HR-enheten samt med andra funktioner inom verksamhetsstödet för att säkerställa samordning och ett professionellt stöd till verksamheten. Du bidrar också aktivt i utvecklingsarbete kopplat till HR-processer och verksamhetsutveckling.
I rollen arbetar du brett med frågor som rör exempelvis kompetensförsörjning, arbetsrätt, arbetsmiljö, förändringsarbete, samverkan, ledningsstöd och utveckling av HR-processer. Du förväntas kunna växla mellan rådgivning i komplexa enskilda ärenden, stöd i planering och genomförande samt deltagande i utvecklingsinsatser som stärker verksamhetens förutsättningar.
Din bakgrund Publiceringsdatum2026-07-17Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från personalvetarprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, samt minst tre års erfarenhet av kvalificerat och brett HR-arbete i en rådgivande roll.
Du har erfarenhet av att ge kvalificerat stöd till chefer i personalfrågor och känner dig trygg i att självständigt hantera både operativa och strategiska HR-frågor. Du har god förståelse för arbetsrätt, lagar, kollektivavtal, samverkan med fackliga organisationer och de processer som präglar HR-arbete i en större organisation.
Meriterande
erfarenhet från statlig sektor, gärna universitet eller högskola
erfarenhet av arbete i komplexa organisationer
erfarenhet av utvecklingsarbete inom HR-processer
För att lyckas i rollen ser vi att du:
har mycket god samarbetsförmåga och trivs i nära samverkan med andra
kommunicerar tydligt och förtroendeskapande
arbetar självständigt och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt
har förmåga att skapa goda relationer och bidra till ett positivt samarbetsklimat
kan prioritera, strukturera och hantera flera frågor parallellt
uttrycker dig väl på svenska och engelska i tal och skrift och är trygg att verka i en internationell kontext.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Om företaget
HR-enheten består av omkring tjugo medarbetare och är en av tre enheter i SLUs personalavdelning. Personalavdelningen ingår i verksamhetsstödet på SLU och har en konsultativ roll gentemot universitetsledning, fakulteter, institutioner och avdelningar. Vi är ett stöd för chefer och ledare, så att de kan utveckla sin verksamhet, fullgöra sina uppdrag och skapa attraktiva, hållbara arbetsplatser där medarbetare trivs och utvecklas. HR-enheten finns lokaliserad till SLU:s tre huvudorter Uppsala, Umeå och Alnarp, med majoriteten av medarbetarna och HR-enhetens chef placerade i Uppsala. Rollen innebär både självständigt arbete och nära samarbete med kollegor och chef, även på distans. Vårt uppdrag växer och vi letar efter en erfaren kollega som vill vara med och bidra i vårt arbete.
Hos oss jobbar du självständigt, nära verksamheten, med kollegor som delar ditt uppdrag och dina utmaningar.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Umeå
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.
Omfattning:
100%Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-08-14.
Frågor om tjänsten och dess innehåll kan ställas per mejl till rekryterande chef under v 32-33.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
901 83 UMEÅ Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Enhetschef HR
Kristin Sibbmark Williamsson kristin.sibbmark.williamsson@slu.se Jobbnummer
10004996