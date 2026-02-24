HR-specialist
2026-02-24
Riksdagsförvaltningen är en myndighet som har till uppgift att underlätta riksdagens arbete. Cirka 700 partipolitiskt neutrala medarbetare arbetar vid Riksdagsförvaltningen med många olika typer av arbetsuppgifter.
Vill du arbeta på en unik arbetsplats nära demokratins kärna? Trivs du med att ha en stor variation av arbetsuppgifter inom HR-området med fokus på konsultativt chefsstöd? Ta då chansen att bli en del av vårt HR-team som består av 13 medarbetare.
HR-enheten arbetar för att skapa en attraktiv arbetsplats, med rätt kompetens på rätt plats i verksamheten. Enheten ansvarar för att driva och utveckla det strategiska och operativa HR-arbetet inom förvaltningen. Vi jobbar hela tiden med att utveckla våra arbetssätt och vi ser samarbetet inom enheten och inom förvaltningen som en avgörande faktor. Vårt uppdrag innebär att styra, utveckla, driva och stötta organisationen i frågor inom ledarskap, medarbetarskap, kompetensförsörjning, arbetsmiljö och friskvård, lönebildning, arbetsrätt, organisationskultur och likabehandling. HR ger ett fortlöpande stöd till chefer och medarbetare samt ansvarar för personal- och löneadministration.Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Fokus för tjänsten är att arbeta som konsultativt stöd till chefer i verksamheten. Du arbetar brett med alla HR-relaterade frågeställningar och förväntas ge ett kvalificerat stöd till cheferna i HR-processer såsom rekrytering och anställning, arbetsmiljö, lönesättning samt medarbetar- och ledarskap.
Utöver chefsstödet har du samtidigt ett eller flera fördjupningsområden där du förväntas ta ett mer strategiskt ansvar för att utveckla, införa och följa upp processer och arbetssätt. Du involverar, samordnar, informerar och utbildar både dina kollegor och chefer inom ditt eller dina fördjupningsområden. En del administrativa processer ingår också i den här tjänsten.
För bästa samarbete och kunskapsöverföring så roterar vi fördjupningsområden och stöttar varandra.Kvalifikationer
Vi vill att du har
• akademisk utbildning inom HR eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig
• ett par års aktuell erfarenhet av HR-arbete i en bred roll där du självständigt drivit och ansvarat för processer inom olika områden
• ett par års aktuell erfarenhet av att ge stöd till chefer inom HR-området med ett coachande förhållningssätt
• kompetens i och erfarenhet av utvecklingsarbete inom HR
• vana att arbeta i olika digitala system och verktyg
• en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande med erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom statlig verksamhet samt erfarenhet av upphandlingar och avrop.
Vi värdesätter dina personliga egenskaper och söker därför dig som har förmåga att utveckla ett förtroendefullt samarbete med myndighetens chefer och kollegor. Du är driven och ansvarstagande och utför ditt arbete noggrant och med hög integritet. Vidare kan du självständigt organisera, planera och prioritera ditt arbete samt agera med trovärdighet ut i organisationen. Uppgifterna kräver också en god strategisk förmåga, helhetssyn och förmåga att se till verksamhetens behov. Vi ser gärna att du tycker att det är roligt att genomföra presentationer av våra olika HR-processer.
Medarbetarskapet är viktigt för oss. Att arbeta hos oss innebär att du förväntas agera i enlighet med vår syn på medarbetarskap - att uppnå resultat, utveckla och samarbeta.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass, vilket i detta fall ställer krav på svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning.
• Anställningsform: Tillsvidareanställning
• Omfattning: Heltid
Riksdagsförvaltningen tillämpar provanställning.
Vi erbjuder dig
I Riksdagsförvaltningen får du jobba med stimulerande, utvecklande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter nära demokratins kärna. Här får du yrkesmässiga utmaningar och bra villkor kring semester, tjänstepension, föräldraledighet och kompetensutveckling. I riksdagens lokaler finns gym och träningslokal med olika träningspass varje dag. Vi strävar efter att våra medarbetare ska ha en bra balans mellan jobb och fritid och erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning.Så ansöker du
Ansök via riksdagen.se, senast den 17 mars 2026.
Referensnummer: 1329-2025/26
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om att erbjuda en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor i stället för att skicka ett personligt brev.Övrig information
Riksdagsförvaltningen har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber sig alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Kontakta oss
Helena Wingemo, HR-chef, 08-786 45 68
Jenny Carlson, HR-specialist, 08-786 67 02
Fackliga representanter
Peter Stoltz, Saco-S,
Anneli Löfling, ST,
Lars Vestberg, Seko, 08-786 40 00
