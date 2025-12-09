HR-specialist
Quest Consulting Sverige AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-12-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quest Consulting Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vi söker efter en rekryterare i Göteborg
I rollen som rekryterare kommer du att:
Ge kvalificerat rekryteringsstöd till verksamheten genom nära samarbete med chefer och HR.
Självständigt driva hela rekryteringsprocessen - från kravprofil till anställning.
Genomföra fördjupade bedömningar och analyser.
Bidra till att utveckla en effektiv, kvalitetssäkrad och affärsnära rekryteringsfunktion.
Vi söker dig som trivs i en rådgivande roll, arbetar strukturerat och har ett genuint intresse för att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag.
Obligatoriska krav
Gedigen erfarenhet av rollen som rekryterare.
Certifiering i MAP & Matrigma samt erfarenhet av chefsrekrytering.
Relevant akademisk examen.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av att arbeta i ett affärsdrivet bolag.
Vem är du?
Du är en trygg och kommunikativ person som snabbt bygger förtroende i organisationen. Du trivs med att arbeta självständigt i ett högt tempo, samtidigt som du upprätthåller hög kvalitet i varje steg av rekryteringsprocessen.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2025-12-09Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659), https://quest.se/ Jobbnummer
9635276