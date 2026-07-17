HR-specialist - inriktning rekrytering och säkerhetskontroller
Göteborgs kommun / Personaltjänstemannajobb / Göteborg Visa alla personaltjänstemannajobb i Göteborg
2026-07-17
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-17Beskrivning
Nu söker vi en HR-specialist som vill ta ett särskilt ansvar för vår rekryteringsprocess och bidra till att vi fortsätter attrahera, bedöma och rekrytera rätt kompetens – på ett professionellt, strukturerat och säkert sätt.
I takt med att omvärldsläget förändras ställs högre krav på säkerhet och kvalitet i offentlig sektor. Att kunna rekrytera rätt kompetens och samtidigt genomföra de kontroller som krävs för att skydda verksamheten är därför strategiskt viktigt för oss. I den här rollen får du möjlighet att arbeta med båda delarna.
Du blir specialist inom rekrytering och ansvarar för att våra processer håller hög kvalitet, samtidigt som du arbetar med verifieringar, referenstagning och andra säkerhetsrelaterade kontroller. Du kommer att vara ett nära stöd till våra chefer och hjälpa dem att fatta välgrundade rekryteringsbeslut.
Du blir en del av en HR-avdelning med hög kompetens, stort engagemang och mycket arbetsglädje. Vi hjälps åt, lär av varandra och arbetar tillsammans för att vara ett uppskattat stöd till verksamhetens chefer.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att vara processledare för rekryteringsprocessen vilket innebär fokus på kvalitet och utveckling av arbetssätt och rutiner. Du identifierar och genomför förbättringar, stöttar kollegor samt utbildar och arbetar nära våra chefer som ett viktigt stöd i hela eller delar av rekryteringsprocessen.
En stor del av tjänsten handlar också om att genomföra nödvändiga säkerhetskontroller varför du behöver trivas med administrativa uppgifter. Du kommer till exempel att
genomföra referenstagning och verifiera referenser
kontrollera och verifiera utbildningar, meriter och tidigare anställningar
hantera och administrera utdrag ur belastningsregistret där det är aktuellt
Vid perioder då rekryteringstakten på förvaltningen eventuellt går ner kommer du också att få möjlighet att arbeta med andra uppgifter och uppdrag inom HR.Kvalifikationer
Till det här jobbet söker vi dig som har akademisk utbildning inom HR eller motsvarande samt några års erfarenhet av att arbeta med rekryteringsprocessens alla delar. Det är meriterande om du har erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering, offentlig verksamhet och bakgrundskontroller.
Du har ett genuint intresse för rekrytering och motiveras av att skapa kvalitativa, träffsäkra och rättssäkra rekryteringar. Ditt arbetssätt präglas av struktur och ordning och du känner dig trygg i mötet med chefer och kandidater. Kombinationen av analys, service och administration är något du gillar och är bra på. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och förstår vikten av att hantera känsliga uppgifter med integritet och omdöme. Andra egenskaper och färdigheter som är viktiga i denna tjänst är att du har förmåga att prioritera, trivs med att hantera flera parallella processer, tar initiativ och arbetar effektivt.Om företaget
Intraservice levererar tjänster och digital infrastruktur som hjälper medarbetare och chefer i Göteborgs Stad att arbeta smart och effektivt. På så vis gör vi det enklare att arbeta i staden och skapar förutsättningar för en god service till göteborgarna. Vi har en central roll i stadens digitalisering och automatisering och våra kunder är Göteborgs alla förvaltningar och bolag.
Vi är drygt 700 medarbetare som arbetar i centrala Göteborg. Hoppas du vill bli en av oss!
Mer information: http://www.goteborg.se/intraserviceÖvrig information
Som medarbetare på Intraservice delar du självklart Göteborgs Stads förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som ständigt utvecklas. Hos oss finns en hög grad av komplexitet och bredd samt många spännande uppdrag och roller. Mycket av det vi gör handlar om stora volymer, där du är med och bidrar till samhällsnytta för stadens verksamheter och i förlängningen för medborgarna. Vi arbetar både verksamhetsbaserat och tillitsbaserat, erbjuder flexibel arbetstid och eftersträvar balans mellan arbete och privatliv. Hos oss får du flera friskvårdsförmåner såväl som andra förmåner.
Vill du veta mer om lön och våra förmåner? Du kan läsa mer om detta direkt på vår hemsida. Där hittar du också övergripande lönestatistik för de större yrkesgrupperna inom Göteborgs Stad Förmåner och lön - Göteborgs stad, information om Intraservice hittar du här Jobba på Intraservice - Göteborgs stad.
Vår strävan är att både idag och i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare!
Vissa tjänster på Intraservice kan komma att innefattas av krigsplacering med allmän tjänsteplikt vid höjd beredskap eller krig. Likaså kan vissa tjänster komma att omfattas av bakgrunds- och registerkontroll.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Intraservice Kontakt
HR-chef
Charlotta Öh Brorsson charlotta.oh.brorsson@intraservice.goteborg.se 031-3678350 Jobbnummer
10005360