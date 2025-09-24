HR-Specialist - Avtal & Villkor
Eeze Consulting AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eeze Consulting AB i Stockholm
, Täby
, Nyköping
, Västerås
, Linköping
eller i hela Sverige
Om uppdraget
Vår kund söker en erfaren HR-specialist inom avtal och villkor som under en tjänstledighet ska ta en nyckelroll i organisationens HR-arbete. Uppdraget är placerat på enheten HR strategi och processer i Sundbyberg, där du blir en del av ett team på åtta medarbetare och en enhetschef.
Här får du kombinera strategiskt och operativt arbete i en organisation som befinner sig i stark tillväxt och där behovet av robusta processer, systemstöd och tydliga arbetssätt är stort.
Dina ansvarsområden Vara rådgivande till HR och verksamheten i arbetsrättsliga frågor.
Driva och utveckla strategier och processer inom arbetsrätt, avtal och villkor.
Samverka nära med förhandlingschef, HR-partners och arbetsrättsjurist.
Delta i och leda fackliga förhandlingar.
Bidra till lönebildningsarbetet tillsammans med HR-specialist för lön.
Hålla utbildningar inom ditt specialistområde.
Vara en aktiv part i HR:s digitaliseringsarbete.
Säkerställa att avtals- och villkorsregler implementeras korrekt i nytt lönesystem.
Vi söker dig som Har djup kunskap inom arbetsrätt, avtal och villkor samt vana av att tolka och tillämpa kollektivavtal.
Är trygg i fackliga förhandlingar och har god erfarenhet av samverkan med olika intressenter.
Har arbetat både strategiskt och operativt inom HR, gärna i större organisationer.
Har vana av att bidra i utveckling av processer och systemstöd, särskilt kopplat till löne- och HR-system.
Är kommunikativ, strukturerad och kan skapa förtroende på olika nivåer i organisationen.
Varför Svenska kraftnät?
Hos vår kund får du arbeta i en samhällskritisk organisation med stort fokus på utveckling och framtidens energiförsörjning. Du får:
Vara del av ett kompetent HR-team i en dynamisk miljö.
Möjlighet att arbeta med hela spektrat av HR-frågor inom avtal och villkor.
Vara med i implementeringen av ett nytt lönesystem - ett viktigt steg i HR:s digitaliseringsresa.
Ett uppdrag där du gör verklig skillnad för organisationen och dess medarbetare.
Plats: Stockholm (Sundbyberg) - 50 % remote Period: 1 dec 2025 - 31 okt 2026 (möjlighet till förlängning t.o.m. okt 2027) Omfattning: 100 %
Intresserad? Intervjuer sker löpande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eeze Consulting AB
(org.nr 559051-4393), https://www.eeze.nu/ Arbetsplats
Eeze Kontakt
Paulina Erlandson paulina@eeze.nu Jobbnummer
9523759