HR-specialist - arbetsrätt & lönebildning (senior)

2026-02-17


Din nya roll
Vi söker en senior HR-specialist till ett strategiskt och verksamhetsnära uppdrag hos vår kund inom tillverkningsindustrin i Vårgårda. Uppdraget innebär en nyckelroll i att säkerställa efterlevnad av EU:s lönetransparensdirektiv samt att leda framtagandet av en ny lönemodell för kollektivanställda inom IF Metalls avtalsområde.
Detta är ett uppdrag för dig som är trygg i arbetsrätten, van att arbeta med lönebildning och har erfarenhet av facklig samverkan. Du trivs i en självständig och projektledande roll med många kontaktytor - både lokalt och globalt.
Du ansvarar för att strukturera, driva och kvalitetssäkra arbetet inom två huvudområden:
Lönetransparensdirektivet

Säkerställa lagstiftningsefterlevnad och omsätta direktivets krav till lokala processer

Ta fram rutiner, mallar och arbetssätt för informationsgivning och rapportering

Projektleda arbetet med lönerapportering (datainsamling, analys och kvalitetssäkring)

Samordna facklig samverkan och säkerställa alignment med global organisation

Ny lönemodell (IF Metall)

Leda framtagandet av ny lönemodell inom kollektivavtalsområdet

Säkerställa relevanta befattnings- och tilläggsrollsbeskrivningar

Driva samverkan med fackliga parter och verksamhet

Ta fram beslutsunderlag och ansvara för implementering och överlämning

Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Arbetsmodell: Hybrid, minst 3 dagar per vecka på plats Start: Så snart som möjligt. Slut: Initialt 6 månader, med möjlighet till förlängning I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Akademisk utbildning inom HR, arbetsrätt eller motsvarande erfarenhet

Minst 5 års erfarenhet i kvalificerad HR-roll

Gedigen kunskap i svensk arbetsrätt

Erfarenhet av löneprocesser, lönekartläggning och lönebildning

Erfarenhet av HR-projekt och förhandling enligt MBL

Meriterande: Erfarenhet från tillverkningsindustri eller kollektivavtalsstyrd verksamhet

Meriterande: Erfarenhet av att ta fram/revidera lönemodell för kollektivanställda

Meriterande: Förhandlingsvana inom Teknikavtalet (IF Metall/Unionen)

Meriterande: Kunskap om EU:s lönetransparensdirektiv

Meriterande: Erfarenhet av HR-analysverktyg (t.ex. Power BI eller avancerad Excel)

Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension

Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)

Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst

Extra ersättning vid föräldraledighet

Företagshälsovård

Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef

Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling

Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
