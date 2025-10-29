HR-samordnare till Utbildningsförvaltningen
Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Avdelningen för personal- och kompetensförsörjning utgör en tydlig partner till kärnverksamheten och svarar för förvaltningens arbete med arbetsgivarfrågor.
Just nu söker vi en samordnare till ett av våra fyra team på HR-enheten. HR-enheten har i uppdrag att bland annat utgöra ett konsultativt stöd till chefer inom personalfrågor, ansvara för förvaltningens övergripande arbetsmiljöarbete samt genomföra utbildningar inom personalområdet. HR-enheten består av 23 medarbetare (4 HR-samordnare, 17 HR-konsulter, en administratör och HR-chefen). Du rapporterar till enhetschefen.
Din roll
I din roll som HR-samordnare erbjuds du ett omväxlande och spännande uppdrag där du främst kommer att arbeta med verksamhetsnära personalfrågor och stödja rektorer i deras verksamhets-, personal- och arbetsgivaransvar. Arbetsuppgifterna är breda med tyngd inom det arbetsrättsliga området såsom lag- och avtalstolkning, fackliga kontakter, rehabilitering och komplexa personalärenden. Vi arbetar med ett konsultativt förhållningssätt där du självständigt tar ansvar för ditt område samtidigt som vi ständigt ser till helheten och hjälper varandra vid behov.
En del av din roll består av samordnaransvaret då du leder ett team av HR-konsulter. Du skapar gott samarbete mellan konsulterna, fördelar resurserna inom området och säkerställer att rätt stöd ges till verksamheterna. Du ansvarar också för att utveckla effektiva och kvalitativa lösningar samt stödjer och vägleder konsulterna inom teamet. Du deltar i och driver strategiskt utvecklingsarbete tillsammans med dina kollegor samt utformar och genomför utbildningsinsatser. Arbetet utförs i nära samarbete med HR-chefen.
Din kompetens och erfarenhet
Högskoleexamen från personalvetarprogrammet eller annan utbildning som vi bedömer är likvärdig (krav på arbetsrätt från högskola).
Minst 5 års erfarenhet av brett, kvalificerat HR-arbete med tyngdpunkt på åtminstone ett av områdena arbetsrätt, rehabilitering eller omställning.
Mycket goda kunskaper inom arbetsrätt.
Erfarenhet av arbete med fackliga parter.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet från kommunal verksamhet och dess avtalsområden samt förhandlingsvana. Vidare är det meriterande om du tidigare arbetslett medarbetare.
Vi lägger stor vikt vid följande personliga kompetenser:
Du har en mycket god förmåga att i ditt uppdrag bygga, utveckla och behålla starkt förtroendekapital hos chefer, medarbetare och fackliga representanter.
Ditt arbetssätt kännetecknas av en starkt problemlösande analysförmåga i komplexa frågor som bottnar i mycket goda arbetsrättsliga kunskaper och mycket god förhandlingsförmåga. Du har en mycket god förmåga att kommunicera och stödja/coacha medarbetare och chefer.
Du är mål och resultatorienterad och tar initiativ till arbetssätt/metoder som är genomförbara och gagnar enhetens uppdrag och måluppfyllelse. Du har också en mycket god helhetssyn dvs ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att ingå i ett team med högt kvalificerade medarbetare. Du arbetar självständigt men har alltid kollegor att bolla med. Här bidrar du till samhällsnyttan genom att stötta och påverka skolledare till att driva Stockholms stads skolor på bästa sätt. Vi sitter i trevliga lokaler på Kungsholmen och erbjuder goda friskvårdsmöjligheter (bl.a friskvårdsbidrag).Publiceringsdatum2025-10-29Övrig information
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
I denna rekrytering sker urval löpande och i processen kan det ingå personprofilstest och färdighetstester.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6187". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Pk-avd, HR-enheten Kontakt
Stella Dellios 08-50833014 Jobbnummer
9580073