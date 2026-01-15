HR-samordnare till Designhögskolan
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2026-01-15
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet i Umeå
, Nordmaling
, Örnsköldsvik
, Kiruna
, Huddinge
eller i hela Sverige
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/https://www.
umu.se/designhogskolan/ som arbetsplats kännetecknas av inkludering, nyfikenhet, kreativitet och samarbete. Ett flöde av internationella studenter och personal skapar en unik atmosfär som definieras av samhörighet och ett gemensamt syfte. Designhögskolans organisation karakteriseras av demokratiska processer och ett transparent ledarskap. Här uppmuntras studenter och personal att utmana gränserna i frågor kring hållbarhet och mångfald. På Designhögskolan handlar design inte bara om att lösa problem, det handlar också om att utmana status quo och öppna upp nya perspektiv. Tillsammans vill vi vara med och skapa en bättre morgondag.
Förutom en trevlig arbetsplats med fantastiska kollegor erbjuder vi en miljö som främjar en bra balans mellan arbetsliv och privatliv samt goda utvecklingsmöjligheter. Här kan du läsa mer om vilka förmåner Umeå universitet erbjuder anställda: https://www.umu.se/jobba-hos-oss/formaner/
Vill du ha ett roligt och varierande arbete där dagarna aldrig blir tråkiga? Passa på att ansöka till Designhögskolan som nu söker en HR-samordnare. Publiceringsdatum2026-01-15Beskrivning
HR-samordnare vid Designhögskolan är en viktig och ansvarsfull roll där du självständigt arbetar inom hela HR-området vilket innefattar såväl kvalificerade HR-frågor som löpande HR-administration. Arbetet sker i nära samarbete med ledning och övriga administratörer. Dina arbetsuppgifter
• I samråd med prefekt planera, samordna och driva institutionens rehabiliteringsprocesser samt arbetsmiljö- och lika villkorsarbete.
• Stödja ledning inom HR-frågor gällande lagstiftning, lokala och centrala avtal samt gällande policys och riktlinjer.
• Ansvara för att samordna, driva och administrera institutionens rekryterings-, anställnings- och introduktionsprocesser samt koordinera anställningar av internationella medarbetare utifrån gällande regelverk.
• Organisera institutionens koordineringsteam som underlättar HR- och ledningsarbetet.
• Organisera institutionens lokala samverkansgrupp (facklig samverkan) samt föredra aktuella personalärenden.
• Stödja med innehåll till personalmöten och andra sammankomster.
• Stödja med analys och administrering inom bemanningsplanering, kompetensförsörjning och personalstatistik.
• Administrera arbetsskade- och tillbudsanmälningar samt vissa försäkrings- och löneärenden.
• Administrera HR-information på den interna webbsidan.
• Samverka och delta i HR-nätverk på olika nivåer på Umeå universitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från personalvetarprogrammet eller motsvarande samt erfarenhet av självständigt, brett och kvalificerat HR-arbete, företrädesvis inom arbetsmiljö, rehabilitering och rekrytering. Det är meriterande om du har erfarenhet av HR-arbete från en offentlig verksamhet. Arbetet kräver att du är insatt i arbetsrättsliga lagar och regler, att du är en van datoranvändare (office) samt har erfarenhet av personaladministrativa system. Gärna de system som universitetet använder; Primula, Varbi och Adato. Då Designhögskolan är en internationell arbetsplats krävs goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift. Har du ett intresse för likavillkorsfrågor är det meriterande.
Det är viktigt att du har en god förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer. Vi vill att du ska kunna driva och utveckla ditt arbete på ett självgående sätt med hög integritet. Du kan planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt samt snabbt kunna anpassa dig till ändrade omständigheter. Du bör också tycka om att lösa problem och ha en vilja att hjälpa andra.
Vår arbetsplats har starka inslag av design och andra konstnärliga ämnen i en internationell miljö. Detta präglar både vår kultur och vårt arbetssätt. Om du uppskattar dessa områden tror vi att du kommer att känna dig extra hemma hos oss, men det är inget krav för tjänsten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrigt
Anställningsform: Heltid och tillsvidare (6 månaders provanställning kan tillämpas)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Månadslön
Arbetsort: Umeå
För mer information
Demian Horst, Prefekt (chef): 090-7869782, demian.horst@umu.se
Erica Fjällström, HR-samordnare: 090-786 57 11, 072-205 91 16, erica.fjallstrom@umu.se
Varmt välkommen med din ansökan, bestående av CV och personligt brev samt relevanta intyg/betyg, som görs via vårt e-rekryteringssystem och ska vara inkommen senast 2026-02-05.
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AN 2.2.1-45-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874) Arbetsplats
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Kontakt
Demian Horst 090-7869782 Jobbnummer
9687122