HR-praktikant sökes till Miko Sweden!

2025-10-20
Vill du få praktisk erfarenhet inom HR och samtidigt driva ett eget projekt? Vi söker nu en engagerad och nyfiken praktikant som vill utvecklas inom HR-administration, projektledning och rekrytering.
Dina huvudsakliga ansvarsområden Stötta i HR-administrativa uppgifter såsom registrera/uppdatera medarbetaruppgifter i vårt HR-system och hantera anställningsavtal.
Vara delaktig i hela rekryteringsprocessen - från annons till avtalsskrivning.
Driva ett självständigt projekt utifrån verksamhetens behov.
Besvara enklare HR-relaterade frågor från medarbetare.
Vi söker dig som: Studerar personalvetenskap, beteendevetenskap eller liknande.
Har ett intresse för människor, struktur och kommunikation.
Är självgående, initiativtagande och gillar att ta ansvar.
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.
Praktikperiod Start: januari 2026
Omfattning: heltid
Längd: 8-12 veckor utifrån praktikantens tillgänglighet
Plats: Sisjön
Struktur och ledning
I denna roll kommer du att handledas av HR-ansvarig. Ni kommer gemensamt lägga upp strukturen för din praktikperiod. Du kommer ha regelbundna avstämningsmöten med din handledare där samarbete, prestation och annat som är viktigt för din utveckling står på agendan.
Ansökan Skicka din ansökan med CV och kort motivering senast 16 november. Vi rekryterar löpande så vänta inte med att skicka din ansökan!
Har du frågor? Kontakta HR-ansvarig: nina.blom@mikosweden.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Miko Sweden Miko Sweden består av varumärkena Smiling Faces AB ochKaffekompaniet din pauspartner ABsom slogs samman under våren 2024. Vi är verksamma inom paustjänster mot arbetsplatser i Sverige. Vi ägs till 100% av det belgiska rosteriet MIKO Koffie NV som är verksamma i stora delar av Europa och Australien.
Miko Swedens varumärken har sedan starten skapat pauser som bidrar till glädje och ökad trivsel, något som i sin tur skapar utrymme för ännu fler leenden och gör det roligare att gå till jobbet. På så vis ökar motivationen, kreativiteten och engagemanget - och alla vet ju att om man är engagerad så presterar man också bättre.
Ett gladare och mer välmående företag blir helt enkelt ett lönsammare företag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Miko Sweden AB
(org.nr 556133-1637), https://www.kaffekompaniet.se/ Arbetsplats
Kaffekompaniet Jobbnummer
9564064