HR-praktik hos PropTech Energy i Jönköping!
2025-10-21
PropTech Energy är en koncern med nio innovativa och expansiva bolag bestående av Ömangruppen, Axcell Fastighetspartner, P2 Energi, Alova, Inflo Ventilationsservice, Secon, APS drift och underhåll, JFK samt KEAB. Bolagen erbjuder helhetslösningar för fastigheter, med specialkompetens inom alla olika områden. Vi tar ansvar för helheten, eller hjälper till men enskilda punktinsatser, helt utifrån kundens behov. Vi finns på ett 30-tal platser i landet och har totalt cirka 600 medarbetare.
Är du en engagerad och nyfiken HR-student som vill omsätta dina kunskaper i praktiken?
PropTech Energy söker nu en praktikant till vårt HR-team! Under din praktik får du vara med och stötta våra dotterbolag i allt från rekrytering och employer branding till enklare arbetsrättsliga frågor och planering av internutbildningar. Vi erbjuder en utvecklande praktik i en växande koncern med korta beslutsvägar, där du får ta ansvar, lära dig brett inom HR och vara en del av ett prestigelöst team som gärna delar med sig av sin kunskap. Välkommen med din ansökan!
"Vi hade i våras vår första HR-praktikant - en rolig och lärorik erfarenhet som gav oss nya perspektiv och energi. Som handledare är jag stöttande och engagerad, och vi löser uppgifter tillsammans när det behövs. Samtidigt uppmuntrar jag dig att ta egna initiativ och tänka självständigt så att du kan växa både som person och inom HR." - Rebecca Rizzo, HR-chef, PropTech Energy-koncernen
PropTech Energy är en koncern med nio innovativa och expansiva bolag bestående av Ömangruppen, Axcell Fastighetspartner, P2 Energi, Alova, Inflo Ventilationsservice, Secon, APS drift och underhåll, JFK samt KEAB. Bolagen erbjuder helhetslösningar för fastigheter, med specialkompetens inom alla olika områden. Vi tar ansvar för helheten, eller hjälper till men enskilda punktinsatser, helt utifrån kundens behov. Vi finns på ett 30-tal platser i landet och har totalt cirka 600 medarbetare.Publiceringsdatum2025-10-21Dina arbetsuppgifter
Som HR-praktikant får du en bred inblick i HR-arbetet och möjlighet att följa med i olika delar av verksamheten, från rekrytering och employer branding till personalarbete. Du kommer få vara delaktig i den dagliga HR-supporten och stötta våra medarbetare och chefer i olika uppgifter. Du blir en del av vår supportfunktion i koncernen och arbetar tillsammans med HR-chef och övriga kollegor inom HR/lön.
För att det ska bli en givande praktikperiod för dig och du ska kunna få bästa möjliga handledning ser vi att du är på plats på vårt kontor i Jönköping större delen av din praktik.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Vara med och stötta i rekryteringsprocessen, t.ex. annonsering och urval.
• Delta i aktiviteter kring employer branding
• Hjälpa till med enklare HR-relaterade uppgifter och dokumentation
• Vara med i planering och administration av internutbildningar
• Stötta i samarbeten med yrkeshögskolor
• Få insikt i arbetsrättsliga frågor och hur HR arbetar med dessa i praktiken
Bidra i mindre projekt och initiativ inom HR under handledning
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper:
• Pågående högskoleutbildning inom HR
• Goda systemkunskaper
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Som person uppskattar du ett högt tempo och har lätt för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter. Du trivs i en miljö där du får lära dig genom att vara delaktig och testa på olika delar av HR-arbetet. Du kommer tillhöra ett härligt (tycker vi själva i alla fall ;) ) HR-team bestående av en HR-chef, en HR-generalist, en HR- och löneadministratör samt en löneadministratör. För oss är det viktigt att du är prestigelös, nyfiken och har en stark teamkänsla, vi hjälps åt och lär av varandra. Du har viljan att utvecklas, visar engagemang och bidrar med positiv energi och bra service i ditt bemötande.
Vi gör det vi säger och håller vad vi lovar!
Läs mer om hur det är att jobba hos oss HÄR.
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Plats: Jönköping
• Omfattning: Heltid
• Arbetstider: Vardagar, 07.00 - 16.00
Ansökan
Har du frågor angående praktiken är du välkommen att kontakta Rebecca Rizzo rebecca.rizzo@proptechenergy.com
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag 2025-12-15
