HR-partner till Stockholm läns sjukvårdområde
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2026-07-22
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Vill du bidra till ett utvecklingsorienterat HR-arbete i en organisation som gör skillnad – varje dag? Då kan du vara vår nästa kollega!
SLSO är en central del av Region Stockholm och befinner sig i en aktiv utvecklingsfas. Sedan den 1 juni 2025 har Verksamhetsstöd HR en ny organisation med målet att stärka vårt gemensamma HR-arbete, skapa hög kvalitet och säkerställa ett nära stöd till chefer och verksamheter. Som HR-partner blir du en del av ett kompetent och engagerat HR-enhet bestående av sju kollegor, där du har HR-chefen som närmaste chef.
Som HR-partner är du en strategisk och operativ partner till cheferna på Sabbatsbergs geriatriken. Du arbetar nära verksamheten och bidrar med kvalificerat HR-stöd som stärker cheferna i deras uppdrag. Vid behov stöttar du även andra verksamheter inom HR-enheten. Som en självklar del av uppdraget ingår du i klinikens ledningsgrupp, där du bidrar med ett HR-perspektiv i verksamhetens utveckling och strategiska beslut. Tjänsten är placerad på Sabbatsbergs sjukhus
Sabbatsbergs geriatriken är en av två geriatriska kliniker inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), Region Stockholm. Där bedriver vi personcentrerad öppen- och slutenvård på Sabbatsbergs sjukhus, med patienten i fokus och våra värderingar – samarbete, delaktighet och ansvarstagande – som grund. Kliniken består av fem slutenvårdsavdelningar samt en kognitiv mottagning och en osteoporosmottagning. Det är en engagerad verksamhet med hög kompetens som arbetar aktivt med att utveckla framtidens geriatrik.
Om rollen
Som HR-partner har du en bred generalistroll med både operativa och strategiska inslag. Du fungerar som ett konsultativt stöd till cheferna och bidrar aktivt till att utveckla och kvalitetssäkra SLSO:s HR-processer. Arbetsmiljö, arbetsrätt, lönebildning, rehabilitering, rekrytering och samverkansfrågor är centrala delar av ditt arbete, liksom dialog och förhandlingar med fackliga parter.
I rollen ingår också löpande administration i exempelvis Heroma och vårt ärendehanteringssystem. Arbetet sker i nära samarbete med både HR-kollegor, chefer och fackliga företrädare, och det finns goda möjligheter att ta ett utökat ansvarsområde baserat på din kompetens och dina intressen.Publiceringsdatum2026-07-22Kvalifikationer
Vi söker dig som har: högskoleutbildning och är personalvetare. Du har minst fyra års aktuell erfarenhet av verksamhetsnära HR-arbete. Du har erfarenhet av att stötta chefer på ett konsultativt sätt i olika former av personalärenden. Du är trygg inom det arbetsrättsliga området och har erfarenhet av facklig samverkan och förhandling. Du har ett proaktivt förhållningssätt.
Meriterande
• Erfarenhet från hälso- och sjukvårdssektorn eller annan politiskt styrd organisation
• Kunskap om kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB)Dina personliga egenskaper
Som person är du kommunikativ, lyhörd och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Du trivs med att arbeta självständigt och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt på ett strukturerat och pedagogiskt sätt. Rollen kräver att du är noggrann, uthållig och kreativ i långsiktiga processer, samtidigt som du är flexibel och kan prioritera om när situationen förändras.Övrig information
Anställningsform: Vikariat, under ett år med start enligt överenskommelse. Därefter finns det goda chanser till förlängning.
Sysselsättningsgrad: Heltid, 39:30/veckan
Urval och intervjuer sker löpande, och sista ansökningsdag är 260807 (annonsen kan förlängas vid behov).
Vi erbjuder
På SLSO får du goda förutsättningar att utvecklas i din profession. Som medarbetare hos oss får du bland annat fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, avtalspension och förmånliga försäkringar. Du får även tillgång till flexibla arbetstider och friskvårdsersättning.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
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Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
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Verksamhetsstöd HR Kontakt
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