HR-partner till Sollefteå kommun
Sollefteå kommun, HR / Personaltjänstemannajobb / Sollefteå Visa alla personaltjänstemannajobb i Sollefteå
2026-06-26
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Vill du göra skillnad – på riktigt? Hos oss i Sollefteå kommun bidrar du varje dag till att samhället fungerar, växer och utvecklas. Vi är nära 2000 kollegor som tillsammans skapar trygghet, service och framtidstro för kommuninvånarna.
Här får du mer än bara ett jobb: du blir en del av ett lag som präglas av mod, nytänkande och stolthet. Vi erbjuder goda möjligheter att utvecklas och påverka – och en arbetsmiljö som gör det lätt att hitta balansen mellan karriär och fritid. Som extra bonus får du tillgång till friskvårdsbidrag, fri längdskidåkning på Hallstaberget, gratis bad på flera av våra anläggningar och mycket mer.
Och kanske det bästa av allt: du får arbeta i en kommun där storslagen natur möter småstadens charm, där gemenskapen är stark och framtidstron tydlig.
Välkommen till Sollefteå – här gör vi skillnad, tillsammans.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
I rollen som HR-partner agerar du ett professionellt och konsultativt stöd till någon av kommunens verksamheter. I rollen jobbar du verksamhetsinriktat, det vill säga att man som HR-partner stöttar ett antal specifika verksamheter och dess chefer inom organisationen och hanterar alla förekommande frågor inom HR-området.
Du arbetar brett, proaktivt och utvecklingsorienterat med HR-frågor, såsom kompetensförsörjning, rekrytering, arbetsmiljö, rehabilitering, arbetsrättsliga frågor samt samverkan. Du driver processer, frågor och ärenden självständigt men tillhör och arbetar tillsammans med, stöttar och blir stöttad av en arbetsgrupp som gillar att samarbeta.
Du arbetar också övergripande med utvecklings- och förändringsarbete inom HR-området, det kan handla om att skapa samt leda utbildningar eller att utarbeta policydokument, riktlinjer och rutiner. Utifrån dina erfarenheter och intressen finns även möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom specifikt område. Kanske är du extra intresserad av att arbeta med jämställdhet och mångfald, eller kompetensförsörjning?Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning med inriktning mot personal- & arbetslivsfrågor, och/eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat med HR-frågor och HR-processer i en bred roll. Har du erfarenhet av att arbeta mot skolans olika verksamheter och avtalsområde ses det som meriterande, men är inget krav.
För att trivas i rollen är det viktigt att du är driven och initiativtagande, du stimuleras av utåtriktat arbete och den bredd i arbetsuppgifterna som det innebär när man arbetar som verksamhetsnära HR-partner. Att leverera högklassig service och stöd är en självklarhet för dig! Du arbetar i ett stödjande, lärande och konsultativt partnerskap som bygger på ett coachande förhållningssätt. Du är relationsskapande och uppskattar goda samarbeten vilka du bidrar till genom att vara lyhörd och tydlig i din kommunikation. Vidare är du ansvarstagande och prestigelös; hos oss delar vi gärna med oss av såväl framgångar som av misstag.
Du har god datorvana, vilket gör att du enkelt sätter dig in i de system vi använder. Arbetet är kommunikativt och ställer högra krav på att du kan uttrycka dig väl i svenska, i såväl tal som skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från Polisens webbplats: http://polisen.se
Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb.
Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, registrerar du dig på länken www.offentligajobb.se
och skriver in dina uppgifter där. Du bör vara noggrann när du fyller i dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för hanteringen.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mejl.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334053". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå Kommun
(org.nr 212000-2437)
Sollefteå (visa karta
)
881 80 SOLLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sollefteå kommun, HR Kontakt
HR-chef
Andreas Thorén andreas.thoren@solleftea.se 0766397353 Jobbnummer
9981134