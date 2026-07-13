HR-partner till Skånes universitetssjukhus
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Personaltjänstemannajobb / Lund Visa alla personaltjänstemannajobb i Lund
2026-07-13
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Vill du arbeta i en betydelsefull och verksamhetsnära roll där du får vara ett påtagligt stöd för chefer i både strategiska och operativa frågor? Hos oss får du möjlighet att använda hela din HR-kompetens och bidra till ett meningsfullt uppdrag i en komplex och samhällsviktig verksamhet.
Skånes universitetssjukhus (Sus) är en av Region Skånes elva hälso- och sjukvårdsförvaltningar och erbjuder vård, forskning och utbildning på nationell, regional och internationell nivå. Våra drygt 12 000 medarbetare driver och utvecklar hälso- och sjukvård i livets alla skeden, tillsammans med patienter och närstående.
HR-avdelningen är en viktig stödfunktion som arbetar både verksamhetsnära och strategiskt. Vi är drygt 55 engagerade medarbetare som med stolthet ger stöd till Sus 20 verksamhetsområden i Lund och Malmö.
HR-avdelningen består av flera enheter och vi ser nu fram emot att välkomna dig till enheten för verksamhetsnära stöd där samtliga HR-partner ingår. I rollen som HR-partner är du placerad på ett verksamhetsområde och ger ett självständigt och professionellt stöd till cheferna i samtliga HR-frågor. Till stöd i ditt arbete har du drygt 20 andra HR-partners samt kollegor från avdelningens övriga enheter.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
I rollen som HR-partner är du en nyckelperson i ledningsstödet till chefer på olika nivåer inom verksamhetsområdet, vilket gör dig till en central person inom vår HR-avdelning. Du är närvarande i verksamheten, vilket innebär att du finns där i vardagen både för snabba operativa insatser och för att driva långsiktiga, strategiska utvecklingsfrågor tillsammans med chefer och kollegor. Därtill är du en självklar del av ledningsgruppen i verksamhetsområdet och bidrar med ditt professionella HR-perspektiv i beslut, processer och utveckling.
Du kommer möta en dynamisk arbetsmiljö med stora utmaningar och möjligheter. Detta ställer höga krav på flexibilitet, tydlighet tillsammans med lyhördhet och en förmåga att hantera komplexa situationer, förväntningar och bemötandeaspekter.
Som HR-partner arbetar du brett inom hela HR-området och erbjuder konsultativt stöd till chefer i frågor som huvudsakligen rör:
• arbetsrätt och avtalsfrågor
• facklig samverkan och förhandlingar
• systematiskt arbetsmiljöarbete
• rehabilitering och komplexa individärenden
• kompetensförsörjning och chefs- och ledarutveckling
• löneprocesser och strategiskt HR-arbete.
Placering är i Lund med regelbunden tjänstgöring även i Malmö, två städer med olika karaktär som ger variation i ditt uppdrag.
Vi erbjuder dig:
• En ansvarsfull och varierad roll där du får arbeta både operativt och strategiskt
• Ett verksamhetsnära HR-arbete där din närvaro gör skillnad för både chefer och medarbetare och i förlängningen till patienter och anhöriga
• En arbetsplats med erfarna och stöttande kollegor samt möjlighet till flexibilitet, bland annat viss möjlighet till distansarbete
• En arbetsmiljö där samarbete, tillit och engagemang är i fokus.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen har du en relevant högskole- eller universitetsutbildning med inriktning HR/PA, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren anser vara relevant för tjänsten. Vidare har du flera års arbetserfarenhet som HR-generalist med liknande arbetsuppgifter. För att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper i Microsoft Office-paketet samt goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Goda kunskaper i engelska är meriterande. Därutöver ser vi gärna att du har arbetserfarenhet från Allmänna bestämmelser (AB).
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värderar din vilja att vara närvarande, engagerad och en tydlig samarbetspartner till våra chefer samt ett engagemang för att vara med och driva utvecklingen inom vår HR-avdelning.
Personliga egenskaper vi värdesätter:
• du är en stabil förebild som står upp för vår värdegrund
• analytisk, lösningsorienterad och trygg i din profession
• har självledarskap, är flexibel och trivs i rollen som intern konsult
• har god konflikthanteringsförmåga och kan hjälpa andra att lyfta blicken
• ser styrkan i samverkan och relationsbyggande.
Hos oss ligger lönen för den här rollen mellan 40 000 och 51 000 kronor, beroende på hur lång och relevant erfarenhet du har. Samtliga i enheten har minst några års erfarenhet, vilket innebär att du med ett par års erfarenhet normalt sett hamnar i den nedre delen av spannet, medan en mer senior profil ligger högre.
Intervjuer planeras att starta vecka 33.
Låter detta som en spännande roll för dig? Varmt välkommen med din ansökan och bli en del av vårt viktiga uppdrag på Skånes universitetssjukhus!
Lotta har semester vecka 28-31.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde planerad under hösten. .
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335058". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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221 85 LUND Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Lotta Österdahl, Enhetschef HR lotta.osterdahl@skane.se 0724-63 46 27 Jobbnummer
10000691