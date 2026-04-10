HR-partner till personalavdelningen
2026-04-10
Uddevalla - en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Vem söker vi?
Vi söker en HR-partner som vill stötta cheferna i olika ärenden i vardagen, som gillar att vara en del av en dynamisk grupp och som gillar att jobba med högt tempo och varierade arbetsuppgifter. Kanske är det dig vi söker?
Personalavdelningen tillhör kommunledningskontoret och vi huserar i Uddevalla kommuns stadshus med utsikt över hamnen och det glittrande havet under Uddevallabron. Hos oss blir du en del av personalavdelningen där arbetsglädjen är stor och där vi är måna om varandra, tänker pragmatiskt och gillar att utveckla och utvecklas - allt för att nå våra mål. Vi gillar helt enkelt att jobba tillsammans!
Personalavdelningen består av cirka 35 medarbetare och här hittar du HR-enheten med HR-Partners och HR-specialister och löneenheten med lönekonsulter och systemförvaltare. Här finns också förhandlingschef, HR-controller, administratör, HR-administratör och upphandlare.
Vi har ett nära samarbete med övriga förvaltningar och arbetar tillsammans på avdelningen i våra olika process- och utvecklingsgrupper.
Vad kommer du att få göra?
Som HR-partner i Uddevalla kommun är du en del av chefernas vardag utifrån en konsultativ roll. Det innebär att du kommer att vara ett stöd för, och coacha, cheferna inom alla HR-processer i en stor och komplex organisation. Du anpassar insatserna efter specifika behov och är en kompetent rådgivare i frågor inom hela HR-området. Du är med och stöttar organisationen i arbetsrättsliga ärenden, rehabiliteringsärenden och omställningsarbete.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• gillar att ha ett varierande arbete, som kräver att du har ett strukturerat men samtidigt flexibelt arbetssätt
• är strategisk och lösningsfokuserad och har en förmåga att tänka nytt och utmana det invanda
• kan arbeta självständigt och har ett eget driv, men precis som vi tror du på att det kollegiala samarbetet är det som driver den interna utvecklingen framåt
• har förmåga att kommunicera på ett tydligt och strukturerat sätt och du är duktig på att uttrycka dig i både tal och skrift. Du har förmåga att anpassa ditt budskap till alla inom kommunen på ett målgruppsanpassat sätt.
För att trivas hos oss behöver du kunna växla snabbt mellan allvar och skratt då ärenden kan vara tunga men stämningen i gruppen är lättsam och stöttande. Du är en prestigelös lagspelare och har inget emot att tempot i perioder är högt.
Vad behöver du ha för kvalifikationer?
Du har en akademisk utbildning och examen på minst 3 år inom HR, personal eller beteendevetenskap eller annat som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Utbildningen inkluderade arbetsrätt.
Du har minst ett års erfarenhet av arbete som HR-partner, HR Business Partner, HR-strateg eller motsvarande roll, alternativt flerårig erfarenhet av arbete som chef inom offentlig förvaltning.
Vi ser gärna att du tidigare har arbetat inom offentlig verksamhet.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder dig en intressant roll med stort eget ansvar där du alltid har nära till kollegor och chef för att bolla frågor, tankar och idéer. Om du trivs med att snabbt kunna växla mellan allvar och skratt, kan vi erbjuda dig en arbetsgrupp med en stämning i gruppen som är lättsam, inkluderande och stöttande.
Vi älskar det vi gör och söker efter dig som känner likadant!
Vi ser fram emot din ansökan!
Övrigt
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Uddevalla kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.
Säg hej till ditt kollektivavtal 2024
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Uddevalla kommun
(org.nr 212000-1397), https://www.uddevalla.se/jobb
Varvsvägen 1 (visa karta
)
451 81 UDDEVALLA Arbetsplats
Uddevalla Kontakt
Sofia Vikström 0522-696136
