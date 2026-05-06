HR-partner till Lerums kommun
2026-05-06
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Arbetsuppgifter
Inom Verksamhetsområde HR ingår bemanningsenheten, löneenheten, HR-enheten och en HR-stab som tillsammans styr, stödjer, samordnar samt ger service och utvecklar HR-frågorna i förvaltningen.
HR-enhetens uppdrag är att ge ett chefs- och verksamhetsnära stöd till förvaltningens chefer. På enheten är vi 9 HR-partners, två HR-administratörer och en enhetschef HR.
Nu söker vi en HR-partner för ett vikariat där du tillsammans med kollegor kommer att arbeta med chefsstöd till rektorer inom grundskolan. Vikariatet planerar att starta 12 augusti eller efter överenskommelse och sträcker sig över 10 månader, med möjlighet till introduktion och god överlämning.
Vi söker dig som vill ge taktiskt och operativt chefsnära stöd till chefer, med tyngdpunkt på stöd vid rehabilitering, arbetsmiljöfrågor, tolkning av lag och avtal, förhandlingar, utredningar och andra förekommande individärenden. Du kommer delta i samverkansforum och vid behov ledningsgrupp för grundskolan. Du kommer att tillhöra ett team med fyra HR-partner som stödjer chefer inom sektor Utbildning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom HR-området alternativt annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av chefsnära stöd inom HR-områden. För att lyckas i rollen behöver du ha ett intresse och trygghet inom områden som tolkning av lag och avtal, rehabilitering- och arbetsmiljöfrågor och använda den med verksamheten i fokus.
Det är meriterande om du har erfarenhet av HR-arbete inom offentlig förvaltning samt av utredningsmetodik inom arbetsmiljö och arbetsrättsområdet.
Hos oss får du möjlighet att ta ansvar och självständigt arbeta inom ramen för ditt ansvarsområde. Du kommer att få möjlighet att bidra med din kompetens inom fördjupningsområden, där du tillsammans med kollegor leder och samordnar arbetet på uppdrag av HR-ledningen. Du kommer att tillhöra en enhet som präglas av nära och prestigelöst samarbete, där vi tillsammans når resultat.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg i dig själv och i rollen som HR-partner, med förmåga att skapa tillitsfulla relationer och ge konstruktivt stöd till chefer. Du kommunicerar tydligt och kan förklara HR-frågor på ett begripligt sätt samtidigt som du lyssnar och tar hänsyn till andras perspektiv. Du kan arbeta med flera processer samtidigt och gör det med struktur och god förmåga att se helheten. Samtidigt trivs du med att samarbeta i team och bidra till gemensam prestation. Vi värdesätter ansvarstagande, engagemang för HR-arbete och en vilja att bidra i det dagliga arbetet.
Du kommer att få arbeta tillsammans med engagerade medarbetare med stort intresse för HR och som ser fram emot en ny kollega som delar vårt intresse!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Dagtid.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C324084".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lerums kommun
443 80 LERUM Kontakt
Akademikeralliansen
Johan Florentzson akademikeralliansen@lerum.se
