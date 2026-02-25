HR-Partner till Kretslopp och vatten
2026-02-25
Vill du arbeta i en bred roll där du får stötta, coacha och utmana chefer inom samtliga HR- områden? Har du ett starkt intresse och driv för arbetsmiljö eller rehabilitering? Då kanske du är den HR-partnern som vi söker till oss på Kretslopp och vatten!
Vårt uppdrag som HR-Partner är att konsultativt stödja förvaltningens chefer inom b.
la. arbetsrätt, rehabilitering, arbetsmiljö, kompetensförsörjning, rekrytering, samverkan och lönebildning. Du kommer arbeta avdelningsspecifikt i samtliga frågor, och tilldelas utöver chefsstödet ett specialistområde där du är vår interna expert, vilket antingen blir arbetsmiljö och hälsa eller rehabiliteringsprocessen.
Hos oss kommer du arbeta nära hela HR-avdelningen beståendes av HR-partners, HR-specialist, Administratörer och Arbetsmiljöingenjör. Vårt samarbete grundas i att vi med våra olika kompetenser jobbar mot samma mål, och med både glädje och humor har vi fokus på uppdraget. Vi lär oss tillsammans och ser till att roligt på vägen genom tillit, tydlighet och trygghet.
Kretslopp och vatten är en mindre teknisk förvaltning men med ett stort uppdrag. Här finns både vattenverkens processindustri, dygnet-runt bemannade kontrollrum, ingenjörer, säljare och administrativ personal. Vi på HR behöver därför en bred kompetens och arbetar nära både chefer och beslutsfattare när vi tillämpar vår kunskap. Vårt uppdrag lutar sig både mot förvaltningens intressen och stadens personalpolitik, vilket ger en varierande vardag med möjlighet att driva projekt på flera nivåer.Publiceringsdatum2026-02-25Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• En kandidatexamen inom HR
• Minst tre års erfarenhet av chefsstöd inom HRs alla områden
• Erfarenhet av att självständigt driva ett processområde inom HR
Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet av offentlig verksamhet
• Erfarenhet av att stötta tekniska verksamheter
• Erfarenhet av att driva processområde arbetsmiljö och hälsa eller rehabilitering
Vi söker dig som är van att ta egna initiativ för att ditt arbete ska komma framåt. Du behöver även vara lyhörd och aktivt söka efter andras synpunkter och perspektiv, då vi är en stödjande enhet som finns till för verksamheten. För att trivas i rollen behöver du tycka om att arbeta nära andra och arbeta tillsammans för att nå enhetens vision och mål.Anställningsvillkor
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket ställer krav på en godkänd säkerhetsprövning som inkluderar intervju, registerkontroll via SÄPO, samt alkohol- och drogtest. Om företaget
Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med vatten, avlopp och avfall bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle som möjliggör för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.
Göteborg växer som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till staden genom att bygga och underhålla staden under marken. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Vi arbetar även med att se till att det avfall som göteborgarna genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi arbetar långsiktigt med göteborgarens medvetenhet och beteende kring kretslopp och användningen av dricksvatten.
Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 600 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet.
Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna http://www.goteborg.se/kretsloppochvatten
eller följ oss på Facebook eller Linkedin.Övrig information
Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillsvidareanställda på Kretslopp och vatten krigsplaceras inom ramen för förvaltningens roll i totalförsvaret.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
