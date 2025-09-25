HR-partner till Akademiska sjukhuset
Region Uppsala / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2025-09-25
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
HR-avdelningen
Regionens ledningskontor är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. Ledningskontoret ska stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i Region Uppsalas olika verksamheter och regionen kan axla sin roll, regionalt och nationellt. Ledningskontoret leds av regiondirektören och har en styrande, stödjande och samordnande roll i Region Uppsala. På Ledningskontoret finns avdelningen för ekonomi och styrning, avdelningen för regional utveckling, IT-avdelningen, HR-avdelningen, hälso- och sjukvårdsavdelningen, information- och kommunikationsavdelningen samt avdelningen för planering och utveckling.
Ledningskontoret har cirka 1 000 medarbetare. Vill du utvecklas och bidra till Region Uppsalas utveckling - välkommen att arbeta med oss!
Vi söker nu en HR-partner till HR-teamet som jobbar mot Akademiska sjukhuset. Varmt välkommen med din ansökan och bli en del av oss i HR-teamet!
Vår verksamhet
HR-avdelningen inom Region Uppsala leds av HR-direktören och består av totalt ca 125 medarbetare. Avdelningen är organiserad i funktionsområdena Arbetsmiljö och hälsa, Lag och avtal, Kompetens och ledarskap, samt Verksamhetsstöd. HR-avdelningens uppdrag är att med utgångspunkt från den arbetsgivarpolitiska strategin utveckla och tillhandahålla ett kvalitativt och verksamhetsnära HR-stöd.
Ditt uppdrag
Du ingår tillsammans med HR-partners, HR-administratörer och HR-chefer i teamet som utgör verksamhetsnära HR-stöd till cheferna på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Våra 24 HR-partners ansvarar för ett eller flera verksamhetsområden och ingår i lednings- och samverkansgrupper med uppdrag att stötta chefsledet med kompetensförsörjning, personalärenden, arbetsrättsfrågor, rehabilitering, lönebildning, samverkan och systematiskt arbetsmiljöarbete.
I den här tjänsten är primärt fokus att finnas tillgänglig för våra chefer i verksamheten. För att du ska kunna ge ett så bra stöd som möjligt arbetar du nära hela HR-teamet på Akademiska där samarbete och gemensamt engagemang är en självklar del av vårt arbetssätt. Publiceringsdatum2025-09-25Kvalifikationer
Vi vänder oss till dig som minst har en kandidatexamen inom relevant område, gärna personalvetarprogrammet. Du förmåga att bygga och bibehålla goda och förtroendefulla relationer. Du uttrycker dig väl på svenska, i både tal och skrift. Det är mycket meriterande om du har erfarenhet av kvalificerat HR-arbete, med fördel i större organisationer. Vidare är det meriterande om du har kännedom om relevanta regelverk och lagar, så att du kan vara en trygg, förtroendeingivande och coachande rådgivare till cheferna.
Din kompetens
Du drivs av varierande arbetsuppgifter, trivs med frihet under ansvar och är bra på att prioritera och driver dina processer vidare på ett strukturerat sätt. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, ser möjligheter i förändringar och tycker om att periodvis arbeta i ett högt tempo. Du arbetar bra med andra människor, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du bidrar till ett positivt arbetsklimat, skapar kontakter och underhåller relationer. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Din huvudarbetsplats kommer vara på Akademiska sjukhuset och viss del av arbetet kan också komma att vara på Regionkontoret i Uppsala.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Biträdande HR-chef Olivia Wijkmark, olivia.laurent.wijkmark@regionuppsala.se
. Mobil 0721470715.
Biträdande HR-chef Erika Hellberg, erika.hellberg@regionuppsala.se
. Mobil 0722-096504.
Fackliga kontaktpersoner nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och tillsättning kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK128/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024) Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9525464