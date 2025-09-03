HR-Partner / Specialist inom arbetsrätt & compliance
People Experience AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos People Experience AB i Stockholm
, Solna
, Södertälje
, Uppsala
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Om uppdraget och dig vi söker
Vi söker nu en HR-partner med stark kompetens inom arbetsrätt och compliance till en internationell otroligt spännande satsning inom service och hospitality. Här får du en central roll i att bygga upp HR-strukturer, rutiner och policies från start, ett perfekt uppdrag för dig som vill kombinera strategi och operativt HR-arbete.
Arbetsplatsen finns norr om Stockholm, men rollen är i huvudsak remote.
Start: Omgående · Ett års konsultuppdrag.
Om rollen
Du kommer att arbeta nära ledningen och stötta i både strategiska och operativa frågor. Fokus ligger på att skapa hållbara HR-processer som är i linje med svensk arbetsrätt och samtidigt anpassade till ett internationellt sammanhang.
Arbetet innebär bland annat:
Säkerställa att HR-processer följer svensk arbetsrätt och implementera kollektivavtal.
Bygga upp rutiner kring arbetsmiljö, arbetsvillkor och policies.
Rådgivning till ledning och chefer i HR- och arbetsrättsliga frågor.
Stöd i implementeringen av HR- och rekryteringssystem.
Aktivt arbete med onboarding, compliance och utveckling av processer.
Vem vi söker
Vi söker en proaktiv och lösningsorienterad HR-profil som trivs i en miljö där allt inte är färdigt från början. Du är trygg i att själv ta initiativ och sätta struktur.Publiceringsdatum2025-09-03Kvalifikationer
Flerårig erfarenhet som HR-partner i internationella/matrisorganisationer.
Djup kunskap inom arbetsrätt och compliance.
Erfarenhet av att bygga HR-processer från grunden.
Flytande svenska och engelska.
Detta är en spännande nyckelroll i en internationell expansion där du får stort mandat att påverka och forma HR-arbetet. Du blir en del av en dynamisk satsning med möjlighet att göra verklig skillnad.
Vi startar urvalet omgående så sök gärna redan idag!
Om att vara konsult hos People Experience
Högt som lågt och ibland tvära kast tillhör vardagen som konsult - men ruskigt roligt, varierande och lärorikt är det. Som konsult via People Experience välkomnas du med öppna armar in i vår PX-familj med konsultfrukostar, check-ins och bollplank för att du ska känna samhörighet och utbyte, men alltid med fin balans - för att inte göra anspråk på för stor del av din tid. Formen för ditt konsultuppdrag (dvs om du blir underkonsult eller anställd hos PX för det specifika uppdraget) bestämmer du själv!
Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med nya potentiella People, Payroll & Finance Consultants och utökar dagligen vårt nätverk med förtroendeingivande, prestigelösa och flexibla Professionals med både integritet, ödmjukhet och ett starkt ledarskap. I vårt nätverk finns expertis inom hela området och på alla nivåer. Generalister som specialister, seniora som juniora - och det är precis det som gör det hela så givande.
På People Experience kommer vi alltid göra det lilla extra för att se till att du får en positiv upplevelse i mötet med oss - oavsett om du är kund, konsult, medarbetare eller kandidat. Välkommen att skapa denna upplevelse tillsammans med oss!
Om din ansökan
Vi behandlar alla kandidater lika, var vänlig ansök via annonsen om du är intresserad - all kontakt sker genom vårt rekryteringssystem! Detta för att skapa en fin kandidatupplevelse för samtliga kandidater, samtidigt som vi säkrar en rättvis process för alla!
Vi vill bidra till att alla känner sig likvärdiga på arbetsmarknaden. Vi vill uppmuntra alla, oavsett bakgrund att ansöka!
Vi behandlar din personliga information i enlighet med GDPR. Om du önskar att vi raderar din information gör du det enklast genom att begära det via vår karriärsida "Connect". Har du frågor, kontakta vår systemansvariga Lina Roxenback på lina.roxenback@peopleexperience.se
.
People Experience är en personlig, innovativ och högst engagerad boutiquebyrå med enorm passion för att hjälpa kunder, konsulter och kandidater att nå tillväxt och framgång genom rätt matchning inom det område där vår erfarenhet och passion är som störst: People, Payroll & Finance. Med visionen att bli Sveriges ledande boutiqebyrå för People, Payroll & Finance Professionals, är vi 100 % specialiserade på målgruppen i vår rekrytering och konsulttillsättning. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare People Experience AB
(org.nr 559120-8854) Kontakt
Lina Roxenback lina.roxenback@peopleexperience.se +46733589932 Jobbnummer
9491041