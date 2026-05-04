HR-partner redo för en bred och affärsnära roll
Vill du ta nästa steg inom HR och vara med och bygga upp ett modernt och affärsnära HR-arbete i en växande organisation? Nu finns möjligheten att kliva in i en bred och utvecklande roll där du tillsammans med en kollega får arbeta nära verksamheten, stötta chefer och samtidigt vara med och forma framtidens HR-processer. Här söker vi dig som har några års erfarenhet inom HR och som vill växa vidare i en roll med både operativa och strategiska inslag.
Om tjänstenI rollen som HR-partner blir du en viktig del av organisationen och arbetar i samverkan med nuvarande HR-ansvarig nära företagets chefer och ledning i ett brett HR-uppdrag. Du kommer att stötta i allt från dagliga personalfrågor till att bidra i mer långsiktiga initiativ kopplade till kompetensförsörjning, organisationsutveckling och hållbarhet. Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor både lokalt och internationellt, samt kontakt med fackliga parter.
Du kliver in i ett läge där HR-funktionen är under utveckling, vilket innebär stora möjligheter att påverka och sätta struktur i arbetet framåt. Det finns redan en grund att stå på, men mycket kommer också att formas tillsammans med dig, där du tar dig an lämpliga ansvarsområden.Publiceringsdatum2026-05-04Dina arbetsuppgifter
Stötta chefer i HR-relaterade frågor och medarbetarärenden
Arbeta med rekrytering, främst inom teknikområdet
Driva och utveckla arbete kring talangidentifiering och kompetensutveckling
Koordinera onboarding och offboarding-processer
Hantera personaladministration, avtal och HR-system
Vara delaktig i organisationsförändringar och projekt
Samverka med fackliga parter (Unionen och IF Metall)
Bidra i löne- och kostnadsanalyser
Delta i hållbarhetsarbete och rapportering
Arbeta med interna initiativ och personalaktiviteter
Om partnerbolaget
JENSEN-GROUP utvecklar, producerar och säljer utrustning till industriella tvätterier där JENSEN Sweden är specialiserade på system för plaggtransport och sortering. JENSEN-GROUPs kunder finns över hela världen, med störst koncentration i Nordamerika och Europa men även Australien och Japan är viktiga marknader. JENSEN-GROUP är inne i en stark tillväxtfas med stor ökning av projekt vilket kommer att ge flertalet framtida karriärvägar för de rätta kandidaterna, vilket JENSEN främjar möjligheten till. Bolaget präglas av en "en för alla, alla för en"-kultur med en god sammanhållning. Om du vill komma till en arbetsplats där du får en långsiktigt trygg anställning på ett bolag som det går bra för så har du kommit rätt!
Läs mer om JENSEN Sweden AB och deras verksamhet på - www.jensen-group.com/jesw
Att arbeta för JENSEN - vårt erbjudande:
JENSEN-GROUP är världsledande inom tvättautomation och erbjuder mycket innovativa lösningar för att tillgodose sina kunders behov. Som pionjärer inom CleanTech, arbetssäkerhet och robotik/AI erbjuder vi dig ett varierat utbud av uppgifter och framgångsrika produkter.
Ett attraktivt kompensationspaket.
En företagskultur som kännetecknas av kundorientering, lagarbete, personligt ansvar och vänlighet.
Mycket spännande, varierande arbetsuppgifter, självständigt arbete, platta hierarkier och snabba beslut, med möjligheten att bidra väsentligt till företagets fortsatta tillväxt.
Ett smart kontor på vårt huvudkontor i Viared, moderna arbetsverktyg, respektfull interaktion med alla kollegor, där du arbetar nära kunder, kollegor och partners från Sverige, Europa och hela världen.
Marknadsledarens kraft och företagsstrukturer i kombination med snabbheten och flexibiliteten hos ett litet och fint lokalt team.
Vi söker dig somHar en högskoleutbildning inom HR eller motsvarande
Har minst två års erfarenhet av brett HR-arbete
Har arbetat operativt med rekrytering, HR-administration och chefstöd
Har god kunskap inom arbetsrätt och kollektivavtal
Är van vid att arbeta i HR-system samt Office-paketet
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Det är starkt meriterande om du har ett teknikintresse
Vi söker dig som är nyfiken, prestigelös och vill fortsätta din utveckling inom HR. Du trivs i en roll där du får ta ansvar, driva frågor framåt och samtidigt samarbeta tätt med andra. Som person är du strukturerad men flexibel, och du har en god förmåga att skapa förtroende i organisationen. Du gillar att arbeta både operativt och med mer utvecklingsinriktade frågor, och ser värdet i att vara med och bygga ett bra HR-arbete över tid.
ÖvrigtDetta är en rekrytering med direkt anställning hos kundbolaget. Du förväntas kunna arbeta på bolagets kontor i Borås då uppdraget är av sådan karaktär att detta krävs, men flextid tillämpas.
Anställningsvillkor, lön och övriga förmåner förhandlas direkt mellan dig och kundbolaget i samband med rekryteringsprocessens slutskede. Detta säkerställer ett transparent upplägg och möjlighet att utforma en överenskommelse som speglar både din kompetens och företagets behov.
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
