HR-partner med passion för rekrytering och kompetensförsörjning

Vill du vara med och utveckla en HR-funktion där rekrytering och kompetensförsörjning står i centrum? Är du en kommunikativ och strukturerad HR-partner som trivs med att kombinera operativt arbete med taktiskt fokus? Då kan detta vara din nästa utmaning!
Om rollen
Som HR-partner blir du en nyckelperson i organisationen och får driva och utveckla arbetet med rekrytering, kompetensutveckling och successionsplanering. Rollen innebär att stötta organisationens 15-18 chefer i HR-processerna - med fokus på att skapa struktur, tydlighet och genomförandekraft.
Du blir en del av ett team på cirka tio medarbetare och rapporterar till COO (alternativt "operativ chef" om ni vill använda en svensk titel). I rollen har du det övergripande strategiska HR-ansvaret.
Ditt uppdrag
Ditt första fokus blir att bygga upp och vidareutveckla organisationens arbete med kompetensförsörjning. Det handlar om att skapa struktur, kvalitet och långsiktighet genom hela medarbetarresan - från att attrahera rätt kandidater till att säkra en hållbar kompetensbas.
Attrahera - stärka arbetsgivarvarumärket genom employer branding, kommunikation, search och talent management.
Rekrytera - säkerställa en professionell och kostnadseffektiv rekryteringsprocess, inklusive lönesättning, förmåner och onboarding.
Utveckla - stötta organisationen i karriärplanering, utbildning och medarbetarsamtal samt initiera och delta i program för chefs- och medarbetarutveckling.
Behålla - vara ambassadör för kultur, trivsel och inkludering, samt medverka i löneöversyner, lönekartläggningar och medarbetarundersökningar.
Avveckla - bidra i successionsplanering, offboarding och exit-samtal för att säkra helheten i HR-processerna.
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom HR eller motsvarande.
Minst 5-8 års erfarenhet av brett HR-arbete, med särskilt fokus på rekrytering och Talent Acquisition.
God kunskap om HR-processer och erfarenhet av arbete i organisationer med etablerade HR-cykler.
Erfarenhet av akademisk verksamhet eller närliggande kontext, samt gärna intresse för hållbarhet och näringsliv.
Som person är du strukturerad, självgående och kommunikativ. Du har en stark servicekänsla, en prestigelös attityd och trivs i en kultur präglad av gemenskap, engagemang och trivsel.
Meriterande är certifiering i testverktyg samt erfarenhet av kvalificerade rekryteringar.
Varför arbeta här?
Här får du möjlighet att långsiktigt bidra till organisationens utveckling genom professionella HR-processer och en stark kompetensförsörjning. Du arbetar nära verksamheten i en miljö som kännetecknas av gemenskap och omtanke.
Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling, förmånliga villkor och ett ledarskap som präglas av frihet under ansvar, delaktighet och respekt. Här får du förtroende att själv föreslå lösningar och driva HR-processerna framåt.
Är du redo att ta nästa steg?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en viktig del av organisationens framtid - där du bidrar till stolthet och engagemang genom professionellt HR-arbete med fokus på kompetensförsörjning.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
