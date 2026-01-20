HR-partner med inriktning förhandling och lönebildning
Håbo kommun söker en erfaren HR-partner som vill bidra till ett rättssäkert och proaktivt arbete i arbetsgivarfrågor.
Rollen har ett tydligt fokus på förhandling och lönebildning och passar dig som vill arbeta både strategiskt och operativt i en organisation där HR gör verklig skillnad.
Om arbetsplatsen
Hos oss får du ett omväxlande och utvecklande arbete där du tillsammans med engagerade kollegor skapar goda förutsättningar för kommunens ledare och medarbetare. Ett av kommunfullmäktiges mål för mandatperioden är att Håbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, vilket innebär att arbetsgivarfrågor har en central roll i kommunen.
HR-enheten består idag av åtta HR-partners, en HR-administratör och en HR-chef. En av våra HR-partners ska flytta till annan ort och vi söker därför en ny kollega. Enheten är en del av kommunledningsförvaltningen och har i uppdrag att stödja hela kommunen inom samtliga HR-processer.
Vi erbjuder flextid och möjlighet till distansarbete.Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
I rollen som HR-partner med inriktning förhandling och lönebildning har du en nyckelroll i kommunens arbetsgivarfrågor. Ditt huvudsakliga fokus är att driva och samordna det kommunövergripande arbetet med löneöversyn och lönebildning samt att stödja chefer i förhandlings- och arbetsrättsliga frågor.
Arbetet omfattar bland annat:
- Tillämpning och tolkning av lagstiftning samt centrala och lokala kollektivavtal
- Kvalificerat stöd och rådgivning till chefer i arbetsrättsliga och arbetsgivarpolitiska frågor
- Förhandlingar, samverkan och dialog med fackliga organisationer
- Stöd och kompetensdelning till kollegor på enheten
- Medverkan i utvecklings- och förändringsarbete
- Genomförande av utbildningsinsatser, workshops och liknande forum
Du arbetar med både strategiska och operativa frågor av varierande omfattning och komplexitet, där du växlar mellan självständigt arbete och samarbete med kollegor. Du håller dig uppdaterad om vad som händer i omvärlden, tex. lagändringar, direktiv och utredningar inom det arbetsrättsliga området.
Du planerar själv ditt arbete utifrån verksamheternas behov. Du styrs av mål och resultat men ibland kan förändrade förutsättningar innebära att du behöver omprioritera och anpassa ditt arbetssätt.
Vi värdesätter goda relationer med chefer, kollegor inom HR, övriga kollegor i kommunen och externa parter. Allt vi gör sker med kommunens bästa i fokus.
Vi söker en HR-partner med följande kvalifikationer:
- Utbildning från HR-/Personalvetarprogram, arbetsrätt, juridik eller annan utbildning kombinerat med erfarenhet som vi bedömer likvärdigt.
- Flerårig aktuell erfarenhet av kvalificerat arbete med arbetsrättsliga och arbetsgivarpolitiska frågor.
- Arbetat med arbetsrätt och förhandling, gärna inom offentlig sektor.
- Talar och skriver svenska obehindrat.
- God IT-vana där du arbetar obehindrat i Office365.
- Bekväm med att prata inför grupper och tycker det är kul att hålla i workshops.
Vi söker dig som
För att lyckas i rollen behöver du kunna arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är strukturerad, självgående och målmedveten, med hög integritet och god analytisk förmåga.
Du har ett strategiskt förhållningssätt, är drivande och anpassar ditt bemötande efter situation och mottagare. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och bidrar till ett gott samarbetsklimat.
Vi ser även att du har ett gott medarbetarskap, där du visar engagemang, tar ansvar för helheten och bemöter andra med omtanke och professionalism.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Provanställning kan komma att tillämpas.
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med ett antal frågor. Bifoga CV och besvara frågorna.
Välkommen med din ansökan!
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje. Ersättning
