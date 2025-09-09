HR-partner med fokus på Ersta sjukhus
Administratörsjobb
2025-09-09
Om arbetsplatsen
Ersta diakoni är Sveriges största idéburna aktör inom vård och omsorg. Vi bedriver sjukvård, socialt arbete, forskning och utbildning, professionellt och utan vinstsyfte.
HR-avdelningen driver både strategiska och operativa frågor, alltid utifrån vår värdegrund. Hos oss blir du en del av ett kompetent HR-team bestående av tre HR-partners och tre HR-specialister. Vi arbetar nära våra verksamheter för att kunna ge bästa möjliga stöd. Nu söker vi dig som tillsammans med vår HR-partner Lisa vill stötta cheferna på Ersta sjukhus.
Vi sitter på Erstaklippan, Södermalm, med en av Stockholms bästa utsikter.
Om rollen
Som HR-partner är du ett viktigt och uppskattat stöd för cheferna inom Ersta sjukhus. Rollen är bred och varierad - du växlar mellan operativt och strategiskt arbete, självständigt och i nära dialog med kollegor. Du rapporterar till HR-chefen för Ersta diakoni.
Tjänsten är tidsbegränsad till och med 1 juni 2026, med möjlighet till förlängning.
Dina huvudsakliga uppgifter:
Stötta och coacha chefer i individärenden, arbetsrätt, arbetsmiljö, rehab och ledarskap
Vara sakkunnigt stöd i avtal, arbetsrätt och samverkansfrågor
Driva utvecklingsarbete inom arbetsmiljö, medarbetar- och organisationsutveckling samt förändringsarbete
Följa upp och analysera HR-data och nyckeltal
Bidra i ledningsgrupper med både operativa och strategiska HR-frågor
Stödja verksamheten i kompetensförsörjning och personalekonomi.
Vem är du?
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
Prestigelös och uppskattar att växla mellan operativa och strategiska frågor
Bra på att bygga förtroendefulla relationer
Lugn och stabil även i pressade situationer
Analytisk, strukturerad och bra på att prioritera
Kommunikativ, lyhörd och pedagogisk i ditt arbetssätt
Modig nog att utmana tankar och bidra till utveckling.
Du delar Ersta diakonis värdegrund - att se människan - och våra värdeord: professionalism, tillit och hopp.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning inom HR-området
Flera års erfarenhet som verksamhetsnära HR-partner - gärna inom vård och omsorg eller annan personalintensiv bransch
Erfarenhet av ledningsgruppsarbete och fackliga frågor
Förmåga att coacha chefer i komplexa individärenden
Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Övrigt om rekryteringen
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Kontaktperson: Pernilla Sturve, HR-chef, pernilla.sturve@erstadiakoni.se
Hedvig Alsmarker, Rekryteringsspecialist, hedvig.alsmarker@erstadiakoni.se
Facklig kontaktperson: Fiona Cameron, SACO, fiona.cameron@erstadiakoni.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Detta är ett heltidsjobb.
, http://www.erstadiakoni.se Arbetsplats
Ersta diakoni Kontakt
Pernilla Sturve pernilla.sturve@erstadiakoni.se Jobbnummer
9499750