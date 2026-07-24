HR-partner | Konsultuppdrag | Göteborg
Experis AB / Personaltjänstemannajobb / Göteborg Visa alla personaltjänstemannajobb i Göteborg
2026-07-24
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Vill du arbeta verksamhetsnära i en bred och kvalificerad HR-roll där du gör verklig skillnad för chefer och verksamhet? Vi söker nu en erfaren HR-partner till ett spännande konsultuppdrag i Göteborg. Här får du arbeta med både operativa och strategiska HR-frågor, stötta chefer i komplexa individärenden och bidra till utveckling av HR-processer, digitalisering och framtidens arbetssätt.
Uppdraget
För kunds behov söker vi en erfaren HR-partner som självständigt kan ge kvalificerat stöd till chefer i såväl operativa som strategiska HR-frågor. Uppdraget innebär ett verksamhetsnära chefsstöd inom samtliga HR-processer.
En betydande del av arbetet består av att stödja chefer i komplexa HR-frågor och individärenden där arbetsrätt, rehabilitering, arbetsmiljö, samverkan och förändringsarbete är naturliga delar av vardagen. Rollen omfattar även utveckling av HR-processer och arbetssätt samt ett aktivt bidrag till förvaltningens fortsatta utveckling inom digitalisering och generativ AI.
Start: 17 augusti
Uppdragstid: 6 månader
Ort: Göteborg
Kravspecifikation
* universitetsexamen om minst 180 hp inom HR/personalvetenskap eller motsvarande
* fem års aktuell erfarenhet av kvalificerat verksamhetsnära HR-arbete
* fem års aktuell erfarenhet av självständigt chefsstöd inom samtliga HR-processer
* erfarenhet av arbetsrätt, rehabilitering, arbetsmiljö, rekrytering, kompetensförsörjning, lönebildning, organisationsförändringar samt avslut av anställning
* erfarenhet av att självständigt genomföra facklig samverkan och MBL-förhandlingar
* erfarenhet av att stödja chefer i komplexa individärenden
* mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.
Meriterande
* erfarenhet från region, kommun eller annan politiskt styrd organisation
* erfarenhet av HR-stöd till verksamheter med produktion, logistik eller dygnet-runt-verksamhet
* erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsutveckling
* erfarenhet av att stödja ledningsgrupper
* erfarenhet av digitalisering och användning av generativ AI inom HR.Publiceringsdatum2026-07-24Dina personliga egenskaper
Som person är du trygg i HR-professionen och arbetar självständigt i en konsultativ roll. Vi söker en person med hög integritet, gott omdöme och förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du tar ansvar för helheten, arbetar strukturerat, har ett utvecklingsorienterat förhållningssätt och ser möjligheter att utveckla verksamheten genom digitalisering och AI.
Intresserad?
För att söka tjänsten skapar du ett konto hos oss, där du bifogar CV och personligt brev. Vid frågor kontakta Eva Wisth, E-post eva.wisth@jeffersonwells.se
Pga GDPR tar vi inte emot ansökningar vi e-post.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett av Sveriges största konsultbolag av chefer och specialister inom ekonomi, executive, marknad & försäljning, inköp & logistik och ingenjörsområdet. Vi har den unika förmånen att samarbeta med företag, myndigheter och organisationer inom privat och offentlig sektor i hela Sverige. Våra konsultchefer har gedigen kunskap inom just ditt område och som konsult hos oss är din karriär och utveckling alltid i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Fabriksgatan 1 (visa karta
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412 50 GOTHENBURG Arbetsplats
Fabriksgatan 1, 412 50 Göteborg Kontakt
Contact
Eva Wisth Eva.Wisth@jeffersonwells.se Jobbnummer
10011146