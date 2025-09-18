HR-partner inom För- och grundskoleförvaltningen
Vill du arbeta i en organisation där HR-frågorna är viktiga? Är du en engagerad HR-profil som trivs med att arbeta nära verksamheten och dess ledare?
På För- och grundskoleförvaltningen har vi ett av världens viktigaste uppdrag, här arbetar vi engagerat för att alla barn och elever ska få bästa möjliga start i sina liv.
På HR-enheten bidrar vi genom att stödja förvaltningens chefer i sitt ledarskap. Vid För- och grundskoleförvaltningens kansli arbetar ledning, ekonomi, HR, juridik, kommunikation, lokalplanering och administration. För- och grundskoleförvaltningens HR-enhet består av 13 medarbetare som är indelade i tre team: HR Partners, HR Strateger och Rekryteringscentrum.Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Som HR-partner fungerar du som ett konsultativt stöd till För- och grundskoleförvaltningens chefer i en bredd av olika HR-frågor. De huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer vara att stödja och skickliggöra våra chefer i deras beslutsfattande i HR-frågor inom rehabilitering och arbetsanpassning, systematiskt arbetsmiljöarbete, förändringsledning samt arbetsrätt och övriga villkorsfrågor. Du svarar för ett verksamhetsnära HR-stöd utifrån Umeå kommuns gällande riktlinjer, policys och rutiner i syfte att säkerställa en gemensam arbetsgivarpolitik.
Samverkan är en stor del av jobbet där du förutom facklig samverkan och förhandling också samverkar med såväl interna som externa aktörer, exempelvis företagshälsovård, försäkringskassa, omställningsfonden, mm. Andra uppgifter som kan komma att ingå i ditt uppdrag är att introducera nya chefer inom HR-området och delta i grupp- och individinsatser. Du kommer att delta i utveckling av både För-och grundskoleförvaltningens och kommunens gemensamma HR-processer, vilket innefattar att utbilda och informera chefer inom området. Inom rollen som HR-partner ges möjlighet till ett stort eget ansvar samt kompetensutveckling.
Om dig
Vi söker dig som har:
Examen från personalvetarprogrammet eller annan likvärdig akademisk utbildning.
Erfarenhet av kvalificerat HR-arbete.
God IT-vana och erfarenhet av arbete i HR-system.
Erfarenhet av HR-arbete inom offentlig sektor.
Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Uppdraget som HR-partner är i huvudsak operativt och innefattar många relationer, därför är förmåga att skapa förtroende i kraft av ditt kunnande av vikt. Som person är du drivande, ansvarsfull och har god förmåga att strukturera ditt arbete. Då uppdraget innebär ett nära samarbete med kollegor inom den egna och övriga förvaltningar är det viktigt att du tycker om att samverka, är kommunikativ och har förmåga att skapa goda relationer.
Välkommen med din ansökan!
