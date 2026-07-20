HR-partner
Nyköpings kommun - Centrala funktionen / Personaltjänstemannajobb / Nyköping Visa alla personaltjänstemannajobb i Nyköping
2026-07-20
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Nyköpings kommuns HR-avdelning befinner sig i en spännande utvecklingsfas där vi tillsammans utvecklar framtidens HR-stöd till våra verksamheter. Vårt uppdrag är att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv genom att stötta chefer och verksamheter inom bland annat kompetensförsörjning, arbetsmiljö, arbetsrätt och ledarskap. Vi arbetar i en tillitsbaserad kultur där professionellt omdöme, samarbete och utveckling är en självklar del av vardagen.
HR-avdelningen består av cirka 40 medarbetare inom tre enheter - Lön, Verksamhetsstöd och Stab. Du kommer att ingå i ett team med 14 HR-partners och 3 HR-administratörer som tillsammans stöttar kommunens olika verksamheter.
Vi arbetar självständigt i våra uppdrag men aldrig ensamma. Här finns alltid kollegor att diskutera arbetsrättsliga frågor med, resonera kring komplexa situationer eller utbyta erfarenheter med. Vi tror att vi blir bättre när vi delar kunskap och hjälper varandra.
Nu söker vi en HR-partner som vill vara med och utveckla både våra verksamheter och vårt HR-arbete.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Som HR-partner arbetar du nära verksamhetens chefer och är ett kvalificerat stöd i både det dagliga HR-arbetet och i långsiktiga utvecklingsfrågor.
Vilken verksamhet du kommer att arbeta mot avgörs utifrån din erfarenhet, kompetens och verksamhetens behov.
Ditt uppdrag omfattar hela HR-området och innebär bland annat att du:
• ger stöd till chefer inom arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering och samverkan
• arbetar med kompetensförsörjning och rekrytering
• driver och stödjer kommunens gemensamma HR-processer
• bidrar i utvecklings- och förändringsarbete
• samarbetar nära HR-kollegor, HR-strateger och andra specialistfunktioner
Arbetet är varierat och ingen vecka är den andra lik. Du kommer att växla mellan operativt chefsstöd, utvecklingsarbete och strategiska HR-frågor. Rollen innebär stor frihet under ansvar och du planerar självständigt ditt arbete utifrån verksamhetens behov.
Därför kommer du att trivas hos oss:
Hos oss får du möjlighet att använda och utveckla hela din HR-kompetens.
Vi tror på ett nära samarbete där vi hjälper varandra, delar erfarenheter och tillsammans hittar de bästa lösningarna. Som HR-partner har du ett eget ansvar för dina verksamheter, men du blir samtidigt en del av ett stort och kunnigt HR-team där det alltid finns kollegor att bolla frågor med.
Vi vet också att människor utvecklas i olika takt. Därför anpassar vi introduktion, stöd och utvecklingsmöjligheter utifrån din erfarenhet. Oavsett om du har arbetat några år som HR-partner eller är redo att ta nästa steg i din HR-karriär får du möjlighet att växa tillsammans med oss.
Hos oss finns goda möjligheter att över tid fördjupa dig inom olika HR-områden, delta i utvecklingsarbeten och bredda din kompetens.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• akademisk utbildning inom HR, personal- och arbetsliv eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• erfarenhet av kvalificerat HR-arbete eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av kvalificerat chefsstöd
• erfarenhet av arbetsrättsliga frågor
• erfarenhet från offentlig verksamhet
• B-körkort.
Vi söker dig som tycker om att samarbeta, skapa förtroendefulla relationer och arbeta nära verksamheten. Du trivs i en roll där du får kombinera struktur med flexibilitet och där arbetsdagarna sällan ser likadana ut.
Vi tror också att du är nyfiken och vill fortsätta utvecklas. Hos oss uppskattas medarbetare som delar med sig av sin kunskap, är öppna för nya perspektiv och bidrar till ett gott samarbete.
Varmt välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
•Provanställning kan komma att tillämpas.
•Inom Nyköpings kommun används individuell och differentierad lönesättning.
•Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
•För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
•Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
•Registerutdrag kan komma att tillämpas.
•När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
•Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
•Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
#LI-Hybrid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336888". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyköpings Kommun
(org.nr 212000-2940), https://www.nykoping.se/rekrytering/
Stora Torget 1, 611 83 Nyköping (visa karta
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611 83 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nyköpings kommun - Centrala funktionen Kontakt
Fackförbund
Vision Fackförbund vision@nykoping.se +46155248000 Jobbnummer
10007309