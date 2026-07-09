HR-partner
Melleruds kommun / Personaltjänstemannajobb / Mellerud Visa alla personaltjänstemannajobb i Mellerud
2026-07-09
, Färgelanda
, Dals-Ed
, Vänersborg
, Bengtsfors
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, Bengtsfors
eller i hela Sverige
Vad kul att du är intresserad av oss!
Melleruds kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats genom att värna om en god arbetsmiljö med hög delaktighet. Vår organisation bygger på öppenhet, ärlighet och integritet. För oss är trygg välfärd för alla generationer och omtanke för varandra två viktiga grundpelare.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna, våra verksamheter karaktäriseras av korta beslutsvägar där du som medarbetare verkligen kan göra skillnad med ditt engagemang.
Om verksamheten
Som medarbetare hos oss på personalenheten blir du en i gänget av totalt 8 personer som arbetar med HR och lön. Tillsammans är ett ledord, och tillsammans hjälps vi åt och stöttar varandra och provar gärna nya vägar i vårt mål att vara en utvecklande och attraktiv arbetsplats. Tillsammans med övriga medarbetare i Melleruds kommun finns vi till för att bidra till att bygga samhället!
Du som inte är bosatt i Mellerud kan pendla till oss från både Göteborg, Trollhättan och Karlstad. Om arbetet hos oss innebär pendling för dig så ser vi med nutida digital teknik till att erbjuda dig möjligheter till en god balans mellan arbete och fritid genom att du under viss tid kan ges möjlighet att arbeta på distansPubliceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Melleruds kommun söker nu en driven och engagerad HR-partner som är trygg i sin roll och som vill bidra med sin erfarenhet och kompetens.
Arbetet som HR-partner innebär att du arbetar nära chefer och erbjuder ett konsultativt stöd inom flera delar av HR-området, så som arbetsmiljö, rehabilitering, arbetsrätt, rekrytering, omplacering, lönesättning samt facklig samverkan etc. I din roll bidrar du också till vårt strategiska utvecklingsarbete samt att säkerställa att vi som arbetsgivare lever upp till de krav och policys som åläggs oss genom bland annat lagar, avtal och politiska beslut.
Vi erbjuder dig ett brett arbete i en liten kommun där du blir delaktig i allt som berör området. Att utbyta kunskap, synpunkter och att ge varandra stöd i arbetet är viktigt för gruppen. Hos oss arbetar du med flexibla arbetstidsramar och med frihet under ansvar.
Tjänsten tillsätts under förutsättning av att organisatoriska och ekonomiska beslut fattas.Kvalifikationer
Vi söker dig med examen från personal-/beteendevetenskaplig utbildning på högskolenivå eller motsvarande som arbetsgivaren finner likvärdigt. Vi ser att du har flerårig erfarenhet av yrket, gärna inom offentlig sektor. För att lyckas med uppdraget behöver du ha formella kunskaper i arbetsrätt. Det är en förutsättning för arbetet att du är lyhörd och kan kommunicera på mycket god svenska i både tal och skrift.
Som person har du ett konsultativt förhållningssätt med hög integritet. Du arbetar resultat- och målinriktat och går med lätthet från tanke till handling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet! Så av dig önskar vi mod och klokskap när det gäller att möta och hantera svåra situationer, nyfikenhet och lust att ibland pröva nya angreppsätt, envishet och uthållighet samt en stor dos humor!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Melleruds kommun tillämpar rökfri arbetstid. Urval och intervjuarbete kan komma att ske löpande under ansökningsperioden och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. Vid behov kan provanställning komma att tillämpas. I Melleruds kommun tillämpas individuell lönesättning, ange därav löneanspråk i din ansökan.
För oss är det viktigt att ta vara på mångfalden och bemöta människor med respekt oavsett ålder, kön, religion eller etnisk bakgrund. Som arbetsgivare är vi alltid öppna för att tillvarata nya kompetenser.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Melleruds Kommun
(org.nr 212000-1488), https://mellerud.se/
464 80 MELLERUD Arbetsplats
Melleruds kommun Jobbnummer
9998053