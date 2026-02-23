HR-partner
2026-02-23
Vill du bidra till trygghet och säkerhet i det svenska samhället? Då har du kommit rätt!
Plikt- och prövningsverkets HR-enhet ansvarar för myndighetens HR- och arbetsgivarfrågor.
Vi ger professionellt stöd till chefer och medarbetare i vardagliga och strategiska frågor samt driver utvecklingen för att vara en attraktiv arbetsgivare för framtiden. Enheten består idag av en chef och fem medarbetare med olika ansvarsområden. Under 2026 kommer enheten att utökas med ett antal nya medarbetare.
Plikt- och prövningsverket har verksamhet på fyra orter och håller på att etablera sig i Umeå. Den här anställningen är placerad i Karlstad, men resor till samtliga orter förekommer.
Nu söker vi en HR-partner som vill arbeta med verksamhetsnära och proaktivt HR-stöd till myndighetens chefer. Det finns goda möjligheter att forma rollen utifrån din kompetens och i relation till övriga enheten.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
I din roll som HR-partner arbetar du som HR-kontakt mot en eller flera avdelningar vilket innebär att vara chefernas stöd i en bred variation av HR- och arbetsgivarfrågor. Du har även fördjupningsområde inom något specifikt område som t ex arbetsmiljö eller kompetensförsörjning. Arbetet är omväxlande och sker både självständigt och i samarbete med kollegor och chefer. Även administrativt arbete är en naturlig del av arbetsuppgifterna.Kvalifikationer
Anställningen kräver att du har:
- Akademisk utbildning inom personal- och arbetsliv eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Några års erfarenhet av brett HR-arbete och/eller rekrytering
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av HR-arbete inom det statliga avtalsområdet
- Erfarenhet av Malin Lindelöws kompetensbaserade rekryteringsmetod
Dina personliga egenskaper
För att lyckas i din roll har du ett konsultativt förhållningssätt och förmåga att skapa hållbara relationer med chefer, medarbetare och fackliga företrädare. Du är självgående och drivande i din yrkesroll, samtidigt som du gärna ställer upp för laget. Du har hög integritet och kommunicerar på ett sätt som är anpassat till målgruppen.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som kan komma att inledas med provanställning.
På grund av verksamhetens karaktär kan du inte arbeta hemifrån, men vi hoppas att detta istället kan bidra till en tydligare uppdelning mellan arbete och fritid. Du får möjlighet att träna på arbetstid och ett förmånligt friskvårdsbidrag. Läs mer om vilka förmåner och villkor vi har: https://www.pliktverket.se/om-myndigheten/jobba-hos-oss
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör därför en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Vi välkomnar en mångfald av sökande med olika bakgrund och vi ser fram emot din ansökan. För att ansöka till oss behöver du inte skriva ett personligt brev. Vi har istället valt att fokusera på urvalsfrågor och ditt CV för en värderingsfri rekrytering.Om företaget
Vi på Plikt- och prövningsverket arbetar för att göra Sveriges säkrare. Vår huvuduppgift är att mönstra, skriva in till grundutbildningen och registerföra personal i krigsorganisationen. Vi gör också tester och bedömningar åt andra myndigheter, till exempel Polisen och Försvarshögskolan. Kort sagt: vi ser till att rätt personer hamnar på rätt plats i totalförsvaret.
Möt några av våra medarbetare - på vår webbplats hittar du filmer och intervjuer med några av oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
