HR-Partner
Landskrona kommun / Administratörsjobb / Landskrona Visa alla administratörsjobb i Landskrona
2025-12-04
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Landskrona kommun i Landskrona
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-04Arbetsuppgifter
Är du trygg, engagerad och bra på att skapa goda relationer? Vill du arbeta nära chefer och stötta dem med din förmåga att analysera komplexa personalfrågor och bidra med värdeskapande lösningar? Då är du den HR-partner vi söker!
Som HR-partner hos oss får du en central roll i att utveckla och stärka organisationen. Du fungerar som både strategiskt och operativt stöd till chefer inom kommunens förvaltningar. Rollen innebär ett nära samarbete med verksamheten där du bidrar till välgrundade beslut och skapar värde genom din kompetens och din förståelse för organisationsutveckling. Uppdraget är både utmanande och utvecklande, och ger dig goda möjligheter att växa i din profession.
Som HR-partner kommer du att:
* Ge operativt och strategiskt HR-stöd till chefer inom kommunens förvaltningar.
* Stötta i personalärenden, förhandlings- och samverkansfrågor och ge råd och stöd inom lag- och avtalstolkning.
* Identifiera behov och bidra till chefernas kompetensutveckling, samt skapa och leda utbildningar för kommunens chefer.
* Medverka i verksamheternas arbete mot uppsatta mål och driva HR-relaterade projekt.
Vårt erbjudande
* Ett stimulerande och varierat arbete med stort ansvar.
* Möjlighet att påverka och utveckla HR-arbetet i en dynamisk organisation.
* Ett kompetent och engagerat team som stöttar varandra.
* Goda möjligheter till kompetensutveckling och karriär inom HR.
* En arbetsplats som värdesätter samarbete, innovation och hållbar utveckling.Kvalifikationer
Vem söker vi?
Vi söker dig som är trygg i din profession och som engagerar och skapar delaktighet. Du har förmåga att analysera och lösa komplexa personalfrågor på ett konstruktivt och tydligt sätt. Du drivs av att se mönster och samband, identifiera framgångar och utmaningar samt hitta värdeskapande lösningar. Du bidrar till ett gott arbetsklimat och har ett genuint intresse för att utveckla både människor och organisationer. Vi söker dig som brinner för att utveckla både verksamheten och dig själv, och som inte är rädd för att driva igenom förändringar trots hinder på vägen.
Formella krav
* Akademisk utbildning inom Human Resources/Personalvetenskap eller annan utbildning som kan bedömas likvärdig
* Mycket god svenska i tal och skrift
* Erfarenhet av kvalificerat HR-arbete
Vi ser gärna att du har god vana vid att samarbeta med chefer och medarbetare, samt att du har goda kunskaper inom arbetsrätt, arbetsmiljölagstiftning och kollektivavtal. Erfarenhet av offentlig sektor och projektledning är meriterande.
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier. Intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter skickar du in ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C290242". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona kommun
(org.nr 212000-1140) Arbetsplats
Landskrona stad Kontakt
HR-chef
Cecilia Bergman Eriksson cecilia.bergmaneriksson@landskrona.se Jobbnummer
9627995