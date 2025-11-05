HR-partner
Helsingborgs kommun / Administratörsjobb / Helsingborg Visa alla administratörsjobb i Helsingborg
2025-11-05
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Vår nya HR-organisation på vård- och omsorgsförvaltningen är nu på plats, men vi är inte riktigt fulltaliga än. Vi ser fram emot att få välkomna ännu en HR-partner som vill vara med och fortsätta bygga framtidens HR tillsammans med oss.
Som HR-partner hos oss får du vara med där det händer - när det är roligt, rörigt, utvecklande, knepigt och helt fantastiskt. Och du slipper fundera på om du gör skillnad - det gör du, varje dag.
Om arbetsplatsen
HR-avdelningen har ett tydligt uppdrag: att hjälpa våra chefer och medarbetare att lyckas. Hos oss jobbar 45 proffsiga HR-kollegor fördelade på tre enheter. Vi tänker digitalt först, arbetar smartare och vill vara en HR-avdelning som ligger steget före - utan att förlora det personliga mötet.
På vår enhet arbetar HR-partners tillsammans med HR-specialister inom arbetsrätt, arbetsmiljö samt utveckling och lärande. Vi vet att riktigt bra HR handlar om att förstå vardagen, bygga förtroende och att våga fråga: "Hur kan vi göra det här lite bättre?".
Vad vi erbjuder
Vårt kontor ligger intill en park i de centrala delarna av Helsingborg, precis vid stranden och nära till lunchrestauranger och promenadstråk.
Vi gillar utveckling - både verksamhetens och din. Vi erbjuder ett omväxlande, ansvarsfullt och roligt jobb med stort utrymme att växa.
Här får du:
• vara med från start i ett nytt arbetssätt
• ingå i ett HR-nätverk med dina HR-kollegor i staden
• goda möjligheter till hybridarbete, för att livet inte bara händer efter klockan 16.30
• en rökfri och hälsomedveten arbetsplats med ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år
• trygga villkor, flexibla arbetssätt och en kultur som rymmer både allvar och skratt.Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Vi tror på starka chefer och vet att ett närvarande, skickligt och coachande HR-stöd gör skillnad. Därför bygger vi nu upp ett dedikerat HR-partnerskap för våra 120 chefer. Du kommer alltså in i ett läge där struktur, riktning och ambition redan finns - men där du har stort utrymme att påverka hur vi jobbar framåt.
Som HR-partner hos oss utvecklar du både ledarskap och verksamhet. Du arbetar både operativt och taktiskt, i nära samarbete med kunniga HR-kollegor och specialister. Du coachar i arbetsrätt, rehabilitering, arbetsmiljö och kompetensförsörjning, och är bollplank i ledarskap, svåra samtal och personalbeslut. Du omsätter strategier till konkreta insatser, leder utvecklings- och förändringsarbete och ser till att vi arbetar både rättssäkert och med hjärtat.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom HR/personalvetenskap eller annan utbildning vi bedömer likvärdig. Du har arbetat i minst 3 år i en operativ och verksamhetsnära HR-generalistroll och trivs med att röra dig mellan olika HR-områden.
Meriterande är om du har erfarenhet från offentlig sektor alternativt att du tidigare har arbetat med frågor inom arbetsmiljö/rehabilitering.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Som person är du trygg i din kompetens, lösningsfokuserad och har ett coachande förhållningssätt. Du gillar att arbeta nära chefer och verksamhet, bygger relationer med lätthet och är både strukturerad och flexibel. Humor, lyhördhet och förmågan att möta människor där de är ser vi som självklara delar av din professionella verktygslåda.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025 11 23
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Jobbnummer
9590778