HR-partner - vikariat
Håbo Kommun / Administratörsjobb / Håbo Visa alla administratörsjobb i Håbo
2026-01-20
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Håbo Kommun i Håbo
, Upplands-Bro
, Järfälla
, Enköping
, Uppsala
eller i hela Sverige
Håbo kommun söker en engagerad HR-partner som trivs med att arbeta nära verksamheten.
Tjänsten är ett vikariat med start under våren, då en av våra medarbetare kommer att vara föräldraledig.
Om arbetsplatsen
Hos oss får du ett omväxlande arbete där du tillsammans med övriga kollegor skapar goda förutsättningar för chefer och medarbetare varje dag. Ett av kommunfullmäktiges mål för mandatperioden är att Håbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och det sätter arbetet med arbetsmiljö, ledarskap och medarbetarskap i fokus. Hos oss får du stora möjligheter att göra skillnad och du kommer att växa i din yrkesroll som HR-partner.
Idag består enheten av åtta HR-partners, en HR-administratör och en HR-chef. Enheten är en del av Kommunledningsförvaltningen, som har till uppdrag att stödja hela kommunen i samtliga HR-processer. Vi tillämpar flextid och det finns möjlighet att arbeta på distans.Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
I rollen som HR-partner kommer du arbeta både verksamhetsnära, administrativt och vara ett strategiskt stöd. Du arbetar konsultativt mot en förvaltning i frågor som rör exempelvis arbetsrätt, lönefrågor, rehabilitering och arbetsmiljö. Du har stöd från kollegor på enheten. Hos oss hjälps vi åt och stöttar varandra i vardagen.
Du kan planera dina dagar utifrån dina och verksamheternas behov. Du styrs av mål och resultat i prioritering, planering och du kan också behöva ändra inriktning vid förändrade förutsättningar. Vi värdesätter goda relationer med chefer, inom HR, kollegor inom kommunen och externa parter. Vi arbetar alltid för kommunens bästa genom att ge chefer och medarbetare bra förutsättningar i sina uppdrag.
Vi söker en HR-partner med följande kvalifikationer:
- Har utbildning från HR-/Personalvetarprogram eller motsvarande som vi bedömer likvärdigt.
- Erfarenhet av verksamhetsnära operativt HR-arbete.
- Talar och skriver det svenska språket obehindrat.
- Har god digital vana och kan snabbt sätta dig in i olika verksamhetssystem.
Det är meriterande om du har
- Erfarenhet från arbete med arbetsrättsliga frågor (gärna från kommunal/offentlig verksamhet)
- Känner dig bekväm med att prata inför olika grupper och tycker det är kul att hålla i workshops.
- Erfarenhet av HR- stöd mot verksamhetsområde barn och utbildning eller vård och omsorg.
Vi söker dig som
Du har god förmåga att hitta konstruktiva lösningar på komplexa frågor. Du har en god förmåga att organisera och arbeta strukturerat, samtidigt som du kan prioritera och anpassa dig efter förändrade förutsättningar. Du har förmåga att arbeta självständigt och att komma till avslut.
Som person är du prestigelös och gillar att samarbeta och lösa problem tillsammans med andra. Vi sätter stort värde vid din förmåga att kommunicera och skapa goda relationer både med verksamheter och med kollegor inom HR och andra stödfunktioner. Du kanske inte har längst erfarenhet men du har inställningen att problem är till för att lösas och du gillar att lära dig nya saker på vägen till lösningen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med ett antal frågor. Bifoga CV och besvara frågorna.
Välkommen med din ansökan!
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/11". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Håbo kommun
(org.nr 212000-0241) Arbetsplats
Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Karin Tannergren 0171-658776 Jobbnummer
9695344