HR-Koordinator till Vectura Fastigheter
2025-10-17
Om Vectura
Vectura är ett snabbväxande fastighetsbolag som utvecklar, äger och förvaltar fastigheter i innovationskluster över Sverige. Vi skapar innovativa miljöer som möjliggör möten mellan näringsliv, forskning och akademi som främjar svensk konkurrenskraft. Med Investor som långsiktig ägare har vi en trygg grund och ett tydligt direktiv att bidra till människor och samhället i stort.
Vi tror på People First, Step by Step och Better Together - värderingar som genomsyrar vårt arbetssätt och vårt sätt att utveckla fastigheter och stadsdelar. Vår verksamhet bygger på tre delar: affärsutveckling, projekt, förvaltning och ekosystem.
Genom att utveckla miljöer i kluster som bjuder in till gränsöverskridande samarbete och kreativitet, frigör vi potentialen för innovation till nytta för företag, människor och samhället i stort.Läs mer på www.vectura.se
Om rollen
Som HR-koordinator på Vectura får du en bred och självständig roll med ansvar för HR-administration och outsourcad lön, samtidigt som du är med och utvecklar processer, rutiner och system. Du arbetar nära CHRO i både det dagliga HR-arbetet och i projekt som stärker organisationens struktur och kultur.
Det här är en roll för dig som vill arbeta nära verksamheten och trivs med att både driva, bygga och förbättra. Du blir en nyckelperson i ett team där din insats gör verklig skillnad.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Stötta chefer och medarbetare i operativa HR-frågor.
Ansvara för HR-administration, anställningsavtal och korrekt HR-masterdata enligt GDPR.
Vara kontaktperson mot outsourcad lönepartner och kvalitetssäkra underlag.
Administrera pensioner, försäkringar och förmåner.
Vara systemansvarig/superuser för HR-systemet och bidra till utveckling och implementeringar.
Ta fram statistik och rapporter inom People & Culture.
Delta i processer som lönerevision, medarbetarundersökningar och arbetsmiljöarbete.
Driva och bistå i olika utvecklingsprojekt på avdelningen.
Tjänsten är placerad på Vecturas kontor på Riddargatan 10 i Stockholm och arbetet sker på plats fem dagar i veckan.
Vem vi söker
För att lyckas i rollen ser vi att du har några års erfarenhet som HR-koordinator, HR-Administratör eller HR-generalist. Du har bred kännedom om HR:s årshjul och gärna med god förståelse för löneprocessen och arbetet mot extern löneleverantör. Du är strukturerad, noggrann och van vid att arbeta självständigt, men också nyfiken och utvecklingsorienterad.
Du har god systemvana och erfarenhet av att arbeta med HR-masterdata. Det är meriterande om du har samarbetat med outsourcad lönepartner eller deltagit i implementering av HR-system och processförbättringar.
Mer formellt har du
Kandidatexamen inom HR eller liknande
Några års erfarenhet av HR-administration eller HR-koordinering
God systemvana, gärna från HR-system som Hailey HR, Alexis, Heartpace eller Hibob
Goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel och SharePoint
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande: erfarenhet av outsourcad lön, implementering av HR-system, SAM-arbete och administration av pension och förmåner.
Delar du vår inställning och har vi väckt ditt intresse?
I den här rekryteringen samarbetar vi med Wise Consulting. För att säkerställa en objektiv och icke-diskriminerade rekrytering kommer du att få genomföra arbetspsykologiska tester om du går vidare i denna process. Har du frågor om tjänsten kan du kontakta ansvarig rekryteringskonsult Abdullah Uzunel (Abdullah.uzunel@wise.se
). Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
