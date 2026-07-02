HR-koordinator till Vård & Omsorg
Kungsbacka Kommun / Ekonomiassistentjobb / Kungsbacka Visa alla ekonomiassistentjobb i Kungsbacka
2026-07-02
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsbacka Kommun i Kungsbacka
, Göteborg
, Halmstad
, Laholm
, Hylte
eller i hela Sverige
Vård & Omsorg står inför omfattande förändringar. Demografiska skiften gör att andelen äldre ökar samtidigt som antalet personer i yrkesför ålder inte ökar i samma takt som tidigare.
Ny lagstiftning ställer tydligare krav på en mer förebyggande, tillgänglig och individanpassad vård och omsorg. Samtidigt utvecklas teknik, digitalisering och välfärdsteknik snabbt – vilket skapar nya möjligheter men också höga förväntningar på effektivitet och hållbarhet för vår förvaltning. I denna utmaning är vår kompetensförsörjning avgörande - vi söker dig som vill vara med på resan!
Då vår HR-koordinator kommer att utvecklas i en annan roll i förvaltningen söker vi en HR-koordinator för vikariat till förvaltningen för Vård & Omsorg.
Rollen som HR-koordinator hos oss
Vi erbjuder ett arbete som är omväxlande och självständigt, och som spänner över flera olika uppdrag inom vårt kompetensförsörjningsarbete. Tjänsten innebär i huvudsak operativa och samordnande arbetsuppgifter kring olika satsningar, projekt och processer.
Det innebär bland annat:
Samordning av vår huvudhandledarorganisation, inklusive praktikplatser och elever.
Samordning av utbildnings- ochkompetensutvecklingssatsningar för så väl befintliga som nya medarbetare.
Samordning och uppföljning av medel för kompetensförsörjning så som exempelvis Äldreomsorgslyftet.
Support och administration i våra system som berör kompetensförsörjning och kompetensutveckling.
Arbetsuppgifter förekommer även inom rekrytering, kompetenskartläggning och administration kopplat till projekt och olika insatser. Du kommer att samarbeta tätt med andra funktioner inom förvaltningsledningskontoret och ha nära kontakt med handledare och chefer ute i verksamheterna.Publiceringsdatum2026-07-02Profil
Som person ser du samarbete som en självklarhet och är tillmötesgående och lyhörd i ditt sätt att vara. Du tar ansvar för, och driver ditt arbete framåt i relation till organisationens mål och levererar resultat. Du tar egna initiativ och kommer med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor och trivs med att strukturera och administrera för dig själv och för andra. Vid behov prioriterar du ditt arbete på ett effektivt sätt, anpassar dig till förändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar.
För att trivas i uppdraget är det viktigt att du kan skapa förtroendefulla relationer på samma gång som du med hög integritet hanterar arbetsgivarperspektivet. Du har en god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
en utbildning inom HR eller annan utbildning/erfarenhet som vi bedömer likvärdig
relevant erfarenhet inom olika delar inom kompetensförsörjningsprocessen, såsom exempelvis arbete med rekrytering, praktik, bemanning
Det är meriterade om du har:
erfarenhet av att arbeta med samordning av insatser och projekt inom ramen för kompetensförsörjningsprocessen.
relevant erfarenhet från verksamhetsområde Vård & Omsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder ett vikariat på heltid med tillsättning omgående enligt överenskommelse. Vikariatet sträcker sig till och med den 28 februari med eventuell möjlighet till förlängning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: Att jobba hos oss | Kungsbacka kommun
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 12 juli. Intervjuer kommer att hållas under v. 31.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Vill du ta del av lönestatistik för befattningen samt de kollektivavtal och anställningsförmåner som gäller i Kungsbacka kommun? Följ länk nedan: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Saknas lönestatistik för den befattning du söker kommer du att få del av den under rekryteringsprocessen.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka Kommun
(org.nr 212000-1256), http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Lediga-jobb/Vara-lediga-jobb/
Storgatan 37 (visa karta
)
434 32 KUNGSBACKA Arbetsplats
Kungsbacka kommun Jobbnummer
9988189