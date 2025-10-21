HR-Koordinator till Crédit Agricole CIB
2025-10-21
Om rollen
Som HR-Koordinator får du en central roll i att säkerställa en effektiv HR-funktion. Du kommer att arbeta nära HR-chefen och vara involverad i allt från personaladministration och onboarding till arbetsmiljöfrågor och kontakt med externa parter. Rollen är bred och utvecklingsbar, med möjlighet att ta större ansvar inom rekrytering, rehabilitering och processförbättring. Du blir en del av ett mindre HR-team med kollegor i Sverige, Finland, Norge och Danmark, och samarbetar även med bankens centrala funktioner i Paris. I den här rollen rapporterar du till Head of HR Nordic Region.
Exempel på arbetsuppgifter
Hantera kontakt med lönepartner i Sverige och Danmark, pensionsrådgivare och externa aktörer.
Administrera förmåner, försäkringar, pensioner och tjänstebilar.
Ansvara för löpande personaladministration kring onboarding och rekrytering.
Samordna introduktionsprogram, utbildningsplaner och medarbetarundersökningar.
Stötta chefer i rehabilitering och hantera kontakt med företagshälsovård.
Uppdatera personaldata i flertalet HR-system.
Delta i förberedande arbete inför lönerevision med fokus på systemuppdateringar och delta i lönekartläggning.
Hantera kollektivavtalsfrågor och svara på löpande frågor om till exempel förmåner, semester, sjukfrånvaro mm.
Arbeta med systemförbättringar och effektivisering av administrativa processer.
Rapportering till huvudkontoret i Paris.
Egenskaper och erfarenheter
Du har flera års erfarenhet av kvalificerat HR-administrativt arbete - kanske som löneadministratör, HR-administratör/HR-koordinator eller HR-generalist. Du har arbetat med outsourcad lönepartner och har god förståelse för kollektivavtal. Vi ser gärna att du har eftergymnasial utbildning inom HR eller ekonomi, men relevant erfarenhet är viktigast. Erfarenhet från större eller internationella organisationer samt insikt i nordiska regelverk är meriterande. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, och kunskaper i franska är ett plus.
Som person är du smidig och flexibel, och trivs i en dynamisk miljö med många parallella uppgifter. Du är serviceinriktad, självgående och lösningsorienterad, med god systemförståelse och en vilja att bidra där det behövs. Du är analytisk, noggrann, strukturerad och har en empatisk förmåga som gör dig trygg i kontakten med både chefer och medarbetare. Hög integritet och pålitlighet är avgörande, då rollen innebär insyn i många delar av organisationen och hantering av känslig information.
Om Crédit Agricole CIB
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) är en global företags- och investmentbank som ingår i Crédit Agricole Group - en av världens största bankkoncerner. Banken grundades 1894 och har varit verksam i Sverige sedan 1986. I juni 2024 öppnade man ett nytt, modernt och hållbart kontor på Jakobsbergsgatan 24 i centrala Stockholm. Kontoret i Stockholm fungerar som nordiskt huvudkontor med cirka 70 medarbetare i Sverige och totalt omkring 100 i Norden. Globalt har Crédit Agricole Group över 80 000 anställda.
Crédit Agricole CIB är en pionjär inom hållbar finansiering och var en av medförfattarna till Green, Social and Sustainability Bond Principles. Här blir du en del av en stabil och internationell organisation med starka värderingar, attraktiva förmåner och möjligheter till utveckling både i Sverige och internationellt.
Har vi väckt ditt intresse?
Vi tar inte emot ansökningar via mail, utan du söker enkelt med ditt CV eller din LinkedIn-profil på wiseconsulting.se. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering som metod. Det gör vi i vår strävan efter en mer potentialbaserad matchning. Om du går vidare i processen kommer du inom några dagar att få genomföra två arbetspsykologiska tester. Testerna görs tidigt i processen eftersom vi vill säkerställa ett objektivt, fördomsfritt och rättvist urvalsarbete. Vill du veta mer om vårt tillvägagångssätt, läs mer här - https://www.wise.se/fordjupningar/kompetensbaserad-rekrytering/
Har du frågor om processen eller rollen? Kontakta ansvarig rekryteringskonsult Oscar Dahl på oscar.dahl@wise.se
