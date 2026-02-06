HR-konsulter till statlig myndighet i Göteborg
Vi söker två HR-konsulter till en statlig myndighet i Göteborg. Vi söker dig som har minst ett års erfarenhet av rekrytering inom statlig verksamhet och som har arbetat enligt lagen om offentlig anställning (LOA). Du har även erfarenhet av att arbeta med arbetspsykologiska tester i rekryteringsprocesser.
I denna tjänst kan nedan arbetsuppgifter förekomma:
• Löpande personaladministration
• Handläggning av anställningsärenden
• Arbete med regler och rutiner kring anställningar och arbetsmiljöfrågor
• Arbete med rehabiliteringsfrågor
• Självständigt genomföra rekryteringar
• Kartläggning av behovet av kompetensförsörjning
• Chefsstöd inför exempelvis utvecklingssamtal och lönesamtal
• Delta i arbete med att utveckla, omplacera och avveckla personal.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som HR konsult är ett konsultuppdrag på heltid med start under mars månad och beräknas pågå året ut.
Krav för tjänsten:
* Högskoleutbildning exempelvis personalvetarprogrammet eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, gymnasium eller likvärdig utbildning samt fem (5) års arbetslivserfarenhet som HR-generalist eller likvärdigt
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunskaper om HR-system (exempelvis Heroma, Primula m.fl.)
• Kunskaper om rekryteringsverktyg (exempelvis ReachMee m.fl.)
• God kännedom om lagar och förordningar inom HR-området
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift
• Goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift.
• Minst 1 års erfarenhet av rekrytering inom statlig verksamhet och således erfarenhet av att arbeta enligt lag om offentlig anställning
• Kunskap om och erfarenhet av att arbeta med arbetspsykologiska tester
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Minst 3 års erfarenhet av rekrytering inom statlig verksamhet och således erfarenhet av att arbeta enligt lag om offentlig anställning
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag är 2026-02-20, urval sker löpande.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Maja Nyström via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: maja.nystrom@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
