HR-konsult till Versamhetsstöd HR
2026-01-02
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Karlstad
Vill du vara med och göra skillnad för människor varje dag? Nu söker vi en engagerad HR-konsult som vill bidra till utvecklingen av en av Värmlands största arbetsgivare.
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där din kompetens är avgörande för att skapa en hållbar och framgångsrik organisation.
Din arbetsplats
Som HR-konsult inom Verksamhetsstödsenheten HR blir du en del av Region Värmlands HR-organisation. På enheten arbetar cirka 25 medarbetare, och totalt är vi omkring 90 personer som tillsammans utgör regionens HR-funktion. Vi arbetar nära våra chefer och i tätt samarbete med övriga HR-enheter för att skapa ett professionellt och strategiskt HR-stöd. Vi är ett engagerat team med god sammanhållning. Vi delar kunskap, stöttar varandra och skapar en arbetsmiljö med bra samarbete och hög kvalitet.
Ditt uppdrag
I rollen som HR-konsult är du ett viktigt stöd till chefer i deras dagliga arbete och har en konsultativ roll där du ger rådgivning inom arbetsrätt, rehabilitering, arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Du stöttar chefer i rekrytering, löneprocesser och medarbetarfrågor samt bidrar till utveckling av rutiner och processer inom HR. Du är aktiv i förändrings- och utvecklingsarbete och arbetar både operativt och med strategiska inslag. Arbetet är varierat och innebär nära samarbete med chefer och HR-kollegor i hela organisationen.
Tjänsten är ett vikariat med eventuell möjlighet till förlängning.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom HR och som har erfarenhet av att arbeta med HR-frågor, gärna i en komplex organisation. Du är trygg i arbetsrätt och har god förståelse för HR-processer. För att lyckas i rollen behöver du ha förmåga att skapa goda relationer, vara lösningsorienterad och trivas med att arbeta nära chefer i en konsultativ roll. Du är kommunikativ, strukturerad och har ett genuint intresse för att bidra till verksamhetens utveckling. Erfarenhet från region eller kommunal verksamhet är meriterande. För oss är det viktigt att hitta rätt person för uppdraget, därför lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, en arbetsplats med stark gemenskap och kompetenta kollegor samt möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Välkommen med din ansökan. Publiceringsdatum2026-01-02
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/252673". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Verksamhetsstödsenhet HR Kontakt
Johanna Axelsson, Enhetschef 010-8314139 Jobbnummer
9667127