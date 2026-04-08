HR-konsult till Verksamhetsstöd och service
2026-04-08
Publiceringsdatum2026-04-08Arbetsuppgifter
Som teamets nya HR-konsult till förvaltningen Verksamhetsstöd och service kommer du att arbeta självständigt med ett stort egenansvar. Dina dagar blir fyllda med varierande HR-uppgifter, där din förmåga att vara flexibel och anpassa dig efter nya situationer är avgörande.
Din allra viktigaste arbetsuppgift är att vara ett professionellt och konsultativt stöd till förvaltningens 41 chefer som verkar inom vitt skilda branscher. Oavsett om de driver ett skolkök eller ett IT-team, kommer du stötta dem i deras chefskap utifrån deras förutsättningar och utmaningar. Det innebär att du kommer bidra med din expertis inom flera områden såsom systematiskt arbetsmiljöarbete, kompetensutveckling, grupputveckling, arbetsrätt, rehabilitering och ledarskap.
I tjänsten ingår också att förbereda underlag till samverkan med fackliga parter, ta fram APT-material, producera informationsmaterial till förvaltningens chefer samt övergripande arbeta med HR-relaterad information till förvaltningen.
En annan viktig del i uppdraget är att utveckla HR-funktionens arbetssätt och bidra till att förenkla och effektivisera genom exempelvis användning av AI-verktyg.
Din arbetsplats
HR-funktionen är en del i avdelning Ledningsstöd inom Verksamhetsstöd och service där vi arbetar nära andra stödfunktioner som kommunikation, ekonomi, säkerhet och verksamhetsutveckling. Som en av två HR-konsulter blir du en nyckelperson i ett nära HR-team som leds av förvaltningens HR-chef.
Din arbetsplats kommer att vara i Färgeriet, Kerstingatan 2, Ebbepark, där vi arbetar i aktivitetsbaserade lokaler, nära till naturen, restauranger och med Manillaparken som närmsta granne.
Du kommer att ha förtroendearbetstid och möjlighet till distansarbete efter dialog med HR-chefen.
Du som söker
Vi söker dig som har högskoleexamen från HR/Personalvetarprogrammet eller motsvarande samt erfarenhet av operativt HR-arbete och konsultativt stöd till chefer. Du behöver ha ett intresse för alla delar inom HR-området då vi hjälps åt i alla frågor.
Som kvalitativt HR-stöd till förvaltningens chefer ser vi att det är meriterande om du har erfarenhet av arbetsrättsliga frågor och rehabiliteringsprocesser.
Då tjänsten innebär att kommunicera både muntligt och skriftligt ser vi att du är en god kommunikatör och har mycket goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift. Rollen som HR-konsult innebär att arbeta i olika system och det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i systemen Qlik Sense, Adato och Heroma.
Som person är du lugn och uppmärksam med en vilja och intresse att hjälpa andra. Du tar ansvar för din uppgift och driver ditt arbete vidare. I ditt arbete kan du samarbeta bra med andra. Du är medveten om dina egna styrkor och svagheter. I din roll kan du stå upp för vad som är sagt och vågar säga ifrån. Vi ser också att du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram. Eftersom rollen som HR-konsult innebär varierande arbetsuppgifter och områden ser vi att du är flexibel och lätt kan anpassa dig efter ändrade förutsättningar och ser möjligheter i förändringar.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: [%PROJECT_ID%]
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120240".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
https://www.linkoping.se/
Kerstingatan 2 (visa karta
)
582 13 LINKÖPING Kontakt
Lena Järnland lena.jarnland@linkoping.se
