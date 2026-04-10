HR-konsult till verksamhetsnära hr
2026-04-10
Publiceringsdatum2026-04-10Om företaget
Område hr i Region Blekinge bildades i början av 2025 genom en centralisering av funktioner, och vi befinner oss nu i en spännande fas där vi tillsammans formar våra framtida arbetssätt. Vår resa framåt präglas av utveckling, där vi arbetar för att tydliggöra roller och ansvar samt skapa mer effektiva och likvärdiga arbetssätt och stöd till våra verksamheter.
Inom område hr finns verksamhetsnära hr som består av två hr-avdelningar och löneavdelningen. En hr-avdelning med inriktning mot hälso- och sjukvården och en med inriktning mot regional utveckling samt regionstyrelsens områden. Tillsammans har avdelningarna ett brett och viktigt uppdrag genom att både säkerställa ett nära och kvalitativt operativt hr-stöd och samtidigt bidra till att utveckla det strategiska hr-arbetet i organisationen.
Om jobbet
Som hr-konsult hos oss arbetar du med hela bredden av hr-frågor i nära samarbete med en eller flera verksamheter. I din roll har du ett konsultativt förhållningssätt där du stöttar och vägleder chefer i såväl vardagliga som mer komplexa frågor inom hr. Det kan handla om arbetsrätt, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, lönebildning samt analys och uppföljning.
Som hr-konsult blir du en del av ett sammanhang där samverkan är en självklar del av arbetet. Tillsammans med kollegor inom område hr, verksamheternas chefer och fackliga samarbetspartners driver vi utvecklingen av hr-frågor på olika nivåer i organisationen. Rollen erbjuder stor variation med många kontaktytor.
Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete med många personliga möten och eget ansvar. Hos oss får du förmåner såsom friskvårdsbidrag, tillgång till gym på sjukhusområdet i Karlskrona och Karlshamn samt flexibel arbetstid.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om dig
Vi söker dig som har ett konsultativt förhållningssätt och en god förmåga att bygga förtroendefulla och professionella relationer. Du är lyhörd och kan anpassa ditt arbetssätt och din kommunikation utifrån situation och behov. En förutsättning för att lyckas i uppdraget är att du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, och att du kan strukturera ditt arbete samtidigt som du är flexibel och lösningsorienterad.
Du har ett intresse för att förstå verksamhetens utmaningar och bidrar på ett konstruktivt sätt till att hantera och utveckla frågor som uppstår. Vi värdesätter att du är initiativrik och ser möjligheter till förbättring, inte minst genom att använda digitala lösningar.
Vi ser att du har en högskole- eller universitetsexamen inom hr-området med inriktning mot arbetsrätt, eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har goda kunskaper i svenska och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. B-körkort är önskvärt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kvalificerat hr-arbete, gärna inom offentlig verksamhet såsom kommun eller region, samt kunskap om gällande kollektivavtal och arbete i en politiskt styrd organisation.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om HR
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är hr. Här finns Region Blekinges samlade resurser inom hr, lönehantering, utbildning och regionhälsa. Området ansvarar för arbetsgivarstrategier som främjar en attraktiv organisation där innovativa och framtidsorienterade arbetssätt står i fokus. Hr har även en central och strategisk roll i att utgöra ett nära stöd åt ledning och medarbetare genom att aktivt arbeta med insatser som främjar en kommunikativ och tillitsbaserad organisationskultur som säkerställer en hållbar arbetsmiljö med inkludering och jämställdhetsarbete, organisations-, ledarskaps- och medarbetarutveckling och kompetensplanering i fokus. Hr leder, utvecklar och stöttar även organisationens hr-arbete vilket bland annat inkluderar att skapa hållbara arbetsplatser där medarbetare ständigt utvecklas, känner sig delaktiga och motiverade, där organisationens värdegrundsarbete har en avgörande roll.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
371 22 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Karlskrona Kontakt
HR-chef
Gina Hillsäter gina.hillsater@regionblekinge.se 0455-736104 Jobbnummer
9846154