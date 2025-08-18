HR-konsult till Utbildningsförvaltningen
2025-08-18
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Kom till oss och bidra till lärglädje hela vägen!
"Jag har ett fantastiskt roligt och utvecklande uppdrag! Efter 4 år i rollen utvecklas jag fortfarande, både i min profession och som person.
" - Linnéa Lillieberg, HR-konsult
Ditt nya jobb
Som HR-konsult är du viktig för att utbildningsförvaltningen ska nå sin vision Lärglädje - hela vägen! Vi erbjuder ett varierande arbete där du kommer arbeta med att vägleda och ge stöd till våra chefer inom hela utbildningsförvaltningen, framförallt inom rehabilitering och arbetsrättsliga ärenden. På vår HR-enhet så arbetar vi i två olika team: arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Du kommer att vara en del av team kompetensförsörjning och delta i utvecklingen av vårt strategiska arbete. I din roll som HR-konsult får du många kontaktytor och du samarbetar tätt med våra rektorer och chefer, fackliga parter, kollegor samt biträdande enhetschef, enhetschef och HR-chef.
Välkommen till oss
HR-avdelningen är en av utbildningsförvaltningens centrala stödfunktioner som har till uppdrag att skapa förutsättningar, vägleda och ge service till verksamhetens chefer utifrån arbetsgivarperspektivet. Vi är 25 medarbetare med fokus på gemenskap, engagemang och nytänkande. Avdelningen leds av HR-chef, enhetschef och biträdande enhetschef. Inriktningen på vårt arbete styrs av våra politiska nämnder barn- och utbildningsnämnden och utbildning- och arbetsmarknadsnämnden samt av arbetet med Jönköpings kommuns gemensamma arbetsgivarpolitik.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i ditt uppdrag genom ett ständigt lärande och tillsammans med en chef som står för ett tillitsbaserat ledarskap. Ta chansen att bli en del av ett gäng som gör skillnad för verksamheten!https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss
Din kompetens
Vi söker dig som har ett stort intresse för HR-frågor och ser hur vi bidrar till att erbjuda en trygg verksamhet för alla våra barn och elever. Du drivs av att ge professionellt HR-stöd till verksamhetens chefer och du ser värdet i att jobba tillsammans med andra för att leverera bästa stödet till verksamheten. Det gör dig inget att inte alltid veta vad dagen innehåller för utmaningar då du som person är flexibel och har fokus på att hitta lösningar samt har förmåga att strukturera om ditt arbete. Du kommunicerar på ett tydligt sätt som är anpassat för mottagaren och säkerställer att budskap når fram. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
För att lyckas i rollen har du tidigare arbetslivserfarenhet samt en högskole- eller universitetsutbildning med inriktning mot HR alternativt annan utbildning som bedöms likvärdig och relevant för rollen. Du uttrycker dig mycket väl på svenska i såväl tal som skrift. Vi ser även att du har ett engagemang och förståelse för offentlig sektor.
Det är önskvärt att du har arbetat med SKRs kollektivavtal. Kännedom om skolans verksamhet och kollektivavtal är särskilt meriterande. Har du erfarenhet av att arbeta i personalsystem såsom Varbi, Adato, Visma och Winlas ser vi det som ett plus.
Bra att veta
Tjänsten är en vikariat med start 2025-11-01 eller enligt överenskommelse och som längst till och med 2026-12-31. Vi sitter i Stadshuset, Huskvarna. Möjlighet finns att arbeta hemifrån upp till 40% av din arbetstid.
Intervjuer kommer att ske under vecka 36, onsdag eftermiddag, torsdag heldag och fredag förmiddag. Arbetsprov kan komma att bli aktuellt.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som HR-konsult.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
